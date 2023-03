Cristian Ritondo asegura que Evangelina Cabral es su candidata en Mercedes

Fuerte apoyo a una dirigente que aún no define

El candidato a Gobernador CR23 llegó al distrito para reunirse con algunos integrantes de su lineamiento, aunque especialmente para marcar la cancha. Sostuvo con firmeza que la presidenta del HCD es su precandidata por sobre cualquier otro dirigente con iguales intenciones.

El pasado viernes estuvo en nuestra ciudad el diputado nacional y precandidato a Gobernador de Juntos, Cristian Ritondo, quien está llevando adelante una recorrida por distintas regiones de la provincia con el propósito de sumar voluntades para la campaña electoral 2023. Por ello su agenda en el distrito incluyó un encuentro con legisladores provinciales y nacionales. Pero no fue casual su presencia en terreno mercedino, pues apenas tuvo un micrófono a disposición aseguró que Evangelina Cabral es su precandidata a Intendente para de esta manera poner tres dirigentes en esa carrera. Tras descender del automóvil que lo transportaba expresó, “estamos acá para acompañar a nuestra candidata”, expresó el ex Ministro. Esa candidata era la presidenta del cuerpo deliberativo local. Ritondo aseguró que apoyaba a Cabral, “porque nació en Mercedes, se crió en Mercedes y conoce Mercedes”. Un mensaje para afuera y para adentro. La destinataria era en términos de interna, la diputada provincial Noelia Ruiz, quien preside el PRO local y tiene intenciones claras de convertirse en candidata del espacio. “Vinimos a charlar y apoyar a nuestra candidata que es Evangelina… ella va a aceptar, porque conoce las costumbres de Mercedes por eso creo que es la mejor candidata que podemos tener”, agregó Cristian Ritondo. No obstante Cabral sigue sin una definición clara. “Agradezco y valoro el apoyo de Cristian Ritondo y muchos referentes del PRO de todos los niveles y su acompañamiento en mí ciudad. Yo hoy no estoy pensando en candidaturas, estoy trabajando en los problemas de Mercedes para encontrar soluciones dentro del HCD, con el departamento ejecutivo y todas las organizaciones que forman parte de la comunidad y necesitan de nosotros que somos sus representantes”, sostuvo. No lo afirmó, aunque tampoco lo negó. Los seguidores de Ritondo en redes sociales salieron a “bancar” a Cabral con diferentes posteos. Para Ritondo este paso por Mercedes sirve para seguir sumando referentes territoriales. No hay dudas que la concejal que encabezó la lista del 2021 es su “escudera” y la sube a escena. Pero a pesar de ya tener un calendario electoral nacional definido, todavía queda camino por recorrer para que finalmente los actores decidan en que puesto de combate se van a posicionar.