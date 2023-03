«Creo profundamente en la educación pública»: Axel Kicillof entregó computadoras en Luján

EDUCACION

El gobernador Axel Kicillof entregó 257 computadoras en Luján en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof entregó 257 notebooks en Luján, junto al intendente local, Leonardo Boto, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. «Quiero felicitar al pueblo de Luján por el intendente que tienen. Laburador, dedicado y siempre pensando en ustedes», inició Kicillof.

«Cuando nos tocó asumir, veníamos de una etapa donde hubo muchísimo ajuste. El ajuste se justifica con que hay que achicar el Estado. Con que hay que usar la plata para otras cosas. Aunque en la tele suene lindo, en la realidad significa que no hacen más obras en escuelas, no hay nuevos hospitales, no arreglan patrulleros», afirmó el gobernador, en referencia a la gestión anterior.

Y agregó: «Dejaron de invertir en el mantenimiento de las escuelas. Es una época en la que decían que te caías en la educación pública. Era un gobierno que pensaba que lo público estaba mal. Con esto de que la escuela pública era mala, el gasto público era mucho, con ese discurso, había pasado que había explotado el gas de una escuela en Moreno. Se murió gente, pero la situación de todas las escuelas públicas de la provincia era un desastre», rememoró el mandatario.

«Creo profundamente en la educación pública. Obviamente que hay que mejorar cosas que faltan. Falta un montón. Pero no puede ser que por los problemas que hay vengan unos a decir que es un desastre todo y cierren escuelas», siguió Kicillof en tono de campaña.

«En el año 2010 se puso el programa Conectar Igualdad. Todos entienden que la conectividad es una revolución pero el que está afuera de eso se empieza a quedar afuera de todo. Hay quienes tienen posibilidades de que les compren una compu, un celular y hay otros que no».

Y añadió: «Ya no depende del sacrificio. No alcanza con eso. Porque corren de muy atrás y de muy lejos. Eso es profundamente injusto. Podés hacer muchísimo esfuerzo pero si no tenés los medios, cómo te vaya no depende de ese sacrificio. Cualquier excusa era buena y dejaron a los pibes y pibas sin computadoras».

«Nuestra intención es volver a generar ese piso de igualdad. Para que el mérito y el esfuerzo partan de un lugar un poco más parecido». Y comparó: «Es como que te hagan correr una carrera, te hagan correr desde dos kilómetros atrás y te digan perdiste. No es justo. Estas computadora son parte de la justicia social».