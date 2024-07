Continúan las actividades en vacaciones de invierno

Desde el Municipio a través de sus diferentes áreas e instituciones de la ciudad, siguen impulsando múltiples propuestas para todos los niños, niñas y familias de la ciudad.

Al respecto, Gabriela Olivella, directora de Niñez y Adolescencia señaló “esta es una gestión que tiene como prioridad la niñez y eso se ve un poco reflejado en vacaciones de invierno porque la verdad que hay una puesta muy grande a nivel municipal para que los chicos tengan unas lindas vacaciones y para que las familias tengan alternativas gratuitas” y añadió “siempre pensando en la prioridad de los niños planteando, además, sus derechos, como son los de la recreación y el juego, lo que creemos muy importantes”.

“Desde el Municipio de Mercedes estamos ofreciendo propuestas de las más variadas, deportivas, artísticas, lúdicas, la granja, el teatro, La Trocha, todas ofertas para las más variadas edades, gustos e intereses” destacó Olivella y resaltó “con un trabajo de todas las áreas con una gran articulación para que toda la gente pueda sumarse a las actividades”.

En este sentido, indicó “en este concepto de ciudad de niños y niñas también agradecer a las instituciones que se suman como es la visita al cuartel de bomberos, la casa de veteranos y la actividad de lectura con el Club de Leones, por lo que no son sólo actividades municipales sino también con la comunidad” y agregó “todo se arma pensando en esto, por un lado, en ofrecer diversidad de actividades, y por otro, en llegar a la mayor cantidad de chicos y chicas posible”.

Las actividades para este viernes son las siguientes:

TALLER DE COCINA A partir de los 8 años – 10:30 a 12 hs Con inscripción previa al 11 5938 2906 – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

ESTACIÓN JUEGO – 14 a 17 hs / canto colectivo de María Elena Walsh – Lorena Mayol – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

Vicky Grigera – Es tan corto el amor y tan largo el Ghosteo. 20.30hs. Entrada Libre y Gratuita – TEATRO ARGENTINO Calle 27 e/ 24 y 26

Vení a mirar el cielo – Observamos la Luna de 19 a 22 hs – Observatorio RP 41, altura km 241.

MÁGICA ESTACIÓN – Experiencia multidisciplinaria, luces, cuadros vivos, 3D, tecnología – Show en vivo «CUATRO QUESOS» 15 y 17 hs Retiro de entradas por boletería C.C. Trocha, 1/2 hora antes de c/ función) – MÁGICA ESTACIÓN C. C. La Trocha

Espacio recreativo con inflables, espacios deportivos, canchas de fútbol tenis, cancha de beach fútbol, canchas de tenis con turnos. 14 a 17 hs- CE.MUA.DRA Parque Municipal

Puentes colgantes altos 14 a 17 hs Por orden de llegada, cupos limitados. CE.MUA.DRA Parque Municipal

Villa Industrial Oeste – Merienda, Kermesse, Inflables, Juegos en familia – Calle 37 e/ 112 y 114 – De 14 a 17 hs – FESTIVALITO EN LOS BARRIOS

Barrio Mutti Calle 61 y 4 – 18 a 22 hs – RECREO MATINEÉ

Lectura para niños, niñas y adolescentes – Disfrutar de cuentos, historias y novelas. 15 a 17 hs – CLUB DE LEONES Calle 22 y 15

Visitas Guiadas Bicicleteadas. Reservas por 2324 56-2496 – 14 a 18 hs RESERVA NATURAL ARROYO BALTA

Calesita – 14 a 19 hs – CALESITA Plaza Belgrano