Continúan las actividades de vacaciones en Mercedes

Múltiples propuestas y miles de asistentes a los distintos puntos de encuentro y actividades culturales, deportivas, musicales, educativas y recreativas, continúan en estos días en nuestra ciudad.

Miércoles 24

TALLER DE ARTE 10:30 a 12 hs Con inscripción previa al 11 5938 2906 – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

ESTACIÓN JUEGO – 14 a 17 hs / Juego clase de gimnasia 15 a 17 hs/ Actividad ambiental – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

“El mago de Oz” 16 hs Entrada por boletería / «Pinocho» 18 hs Entrada por boletería – TEATRO ARGENTINO Calle 27 e/ 24 y 26

Jugando en el Museo – Talleres, visitas guiadas y actividades para las niñeces. 14 a 17 hs – MUSEO MÍGUEZ Calle 12 N° 542

“El Misterioso Universo de Míguez» Sala de escape – 18 hs, 19 hs y 20 hs – Con inscripción previa al 2324-650065 – MUSEO MÍGUEZ Calle 12 N° 542

Jugando en el Museo – Talleres, visitas guiadas y actividades para las niñeces. 10 a 12 hs – MAMM Calle 23 e/ 16 y 18

Espacio recreativo con inflables, espacios deportivos, canchas de fútbol tenis, cancha de beach fútbol, canchas de tenis con turnos. 14 a 17 hs- CE.MUA.DRA Parque Municipal

Santa Teresita – Merienda, Kermesse, Inflables, Juegos en familia – Calle 26 bis y 105 – De 14 a 17 hs – FESTIVALITO EN LOS BARRIOS

Sede Villa Industrial Oeste – Calle 37 e/112 y 114 – 18 a 22 hs – RECREO MATINEÉ

Visitas Guiadas Bicicleteadas. Reservas por 2324 56-2496 – 14 a 18 hs RESERVA NATURAL ARROYO BALTA

Calesita – 14 a 19 hs – CALESITA Plaza Belgrano

Jueves 25

ESTACIÓN JUEGO – 14 a 17 hs / taller del museo Ameghino – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

El Gato con Botas – 17 hs Entrada libre y gratuita. – TEATRO ARGENTINO Calle 27 e/ 24 y 26

Jugando en el Museo – Talleres, visitas guiadas y actividades para las niñeces. 10 a 12 hs – MUSEO MÍGUEZ Calle 12 N° 542

Jugando en el Museo – Talleres, visitas guiadas y actividades para las niñeces. 14 a 17 hs – MAMM Calle 23 e/ 16 y 18

MÁGICA ESTACIÓN – Experiencia multidisciplinaria, luces, cuadros vivos, 3D, tecnología – Show en vivo «Tertulio» 15 y 17 hs Retiro de entradas por boletería C.C. Trocha, 1/2 hora antes de c/ función) – MÁGICA ESTACIÓN C. C. La Trocha

Espacio recreativo con inflables, espacios deportivos, canchas de fútbol tenis, cancha de beach fútbol, canchas de tenis con turnos. 14 a 17 hs- CE.MUA.DRA Parque Municipal

Actividades para toda la familia. Visita guiada, talleres teóricos-prácticos, Taller SuperSanitos – Granja Educativa, Huerta y Vivero, Sector ProEBa de Lectura, Arte y Manitos a la Tierra. Juegos ambientales y merienda para todos y todas. 10 a 17 hs – VIVERO BIOTECNOLÓGICO MUNICIPAL – RP 41 km 112,5 – Cuartel 12

CIC – Merienda, Kermesse, Inflables, Juegos en familia – Calle 10 y 65 – De 14 a 17 hs – FESTIVALITO EN LOS BARRIOS

Gowland Club social y deportivo – 18 a 22 hs – RECREO MATINEÉ

Actividades para toda la familia. Vení a conocer la casa de Veteranos y su historia. 15 a 17 hs – CASA DE VETERANOS DE MALVINAS Calle 35 y 110

BICITURISMO C.C. La Trocha 12 hs – CAMINOS NATURALES

Calesita – 14 a 19 hs – CALESITA Plaza Belgrano

Viernes 26

TALLER DE COCINA A partir de los 8 años – 10:30 a 12 hs Con inscripción previa al 11 5938 2906 – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

ESTACIÓN JUEGO – 14 a 17 hs / Chaiu do kwan / Kickboxing 16 a 17 hs – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

“Matilda”» Bompellón, 21 hs. Entrada por boleteria. – TEATRO ARGENTINO Calle 27 e/ 24 y 26

Vení a mirar el cielo – Observamos Cúmulos globulares de 19 a 22 hs – Observatorio RP 41, altura km 241.

MÁGICA ESTACIÓN – Experiencia multidisciplinaria, luces, cuadros vivos, 3D, tecnología – Show en vivo “MENAYERI CIRCO” 15 y 17 hs Retiro de entradas por boletería C.C. Trocha, 1/2 hora antes de c/ función) – MÁGICA ESTACIÓN C. C. La Trocha

Espacio recreativo con inflables, espacios deportivos, canchas de fútbol tenis, cancha de beach fútbol, canchas de tenis con turnos. 14 a 17 hs- CE.MUA.DRA Parque Municipal

Puentes colgantes altos 14 a 17 hs Por orden de llegada, cupos limitados. CE.MUA.DRA Parque Municipal

Pampita Gowland – Merienda, Kermesse, Inflables, Juegos en familia – Calle 508 y 513 – De 14 a 17 hs – FESTIVALITO EN LOS BARRIOS

San Martín Calle 2 y 65 – 18 a 22 hs – RECREO MATINEÉ

Lectura para niños, niñas y adolescentes – Disfrutar de cuentos, historias y novelas. 15 a 17 hs en el CLUB DE LEONES Calle 22 y 15

Visitas Guiadas Bicicleteadas. Reservas por 2324 56-2496 – 14 a 18 hs RESERVA NATURAL ARROYO BALTA

Calesita – 14 a 19 hs – CALESITA Plaza Belgrano

Sábado 27

ESTACIÓN JUEGO – 14 a 17 hs – Bicisaurios – PREDIO ESTACIÓN JUEGO Calle 6 y 23

“Los Locos Adams” Bompellón, 21 hs. Entrada por boletería – TEATRO ARGENTINO Calle 27 e/ 24 y 26

Visitas al museo – 10 a 12 hs y 14 a 17 hs – MUSEO MÍGUEZ Calle 12 N° 542

Visitas al museo – 10 a 12 hs y 14 a 17 hs – MAMM Calle 23 e/ 16 y 18

INFAME FREESTYLE Festival. Open mic y show en vivo. Jesse Pungaz – a partir de 15 hs – MÁGICA ESTACIÓN C. C. La Trocha

Espacios deportivos, canchas de fútbol tenis, cancha de beach fútbol, canchas de tenis con turnos. 14 a 17 hs- CE.MUA.DRA Parque Municipal

Actividades para toda la familia. Visita guiada, talleres teóricos-prácticos, Taller SuperSanitos – Granja Educativa, Huerta y Vivero, Sector ProEBa de Lectura, Arte y Manitos a la Tierra. Juegos ambientales y merienda para todos y todas. MÙSICA EN VIVO. 10 a 13 hs – VIVERO BIOTECNOLÓGICO MUNICIPAL – RP 41 km 112,5 – Cuartel 12

Visitas Guiadas Bicicleteadas. Reservas por 2324 56-2496 14 a 18 hs RESERVA NATURAL ARROYO BALTA

Calesita – 14 a 19 hs – CALESITA Plaza Belgrano

Domingo 28 – GRAN CIERRE

Juegos, Inflables, Estación Juego, Varieté de las Niñeces, Actividades deportivas – de 14 hs a 18 hs C. C. Trocha