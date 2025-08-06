Continúa “Los Jueves en el Argentino”

Este jueves 7 de agosto, a las 20 horas, el escenario del Teatro Argentino recibirá MUDA, una impactante propuesta de expresión corporal con entrada libre y gratuita, organizada junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes continúa acercando lo mejor del teatro a la ciudad con su ciclo “Los Jueves en el Argentino”. La obra, en cuestión, es una creación de Florencia Zárate y el Grupo Habitanza, la cual invita a vivir una experiencia sensorial en la que la danza y el movimiento exploran cómo las mudanzas, tanto físicas como emocionales, moldean y transforman nuestra identidad.

“Cuando tienes un exterior duro, sólo hay una manera de crecer: mudar la piel”, destaca la premisa de MUDA, que propone una metáfora inspirada en los artrópodos para hablar de los procesos de cambio y crecimiento personal. El espectáculo plantea que, en soledad o en compañía, el camino hacia la transformación puede ser sinuoso, molesto e incluso doloroso, pero necesario para dejar atrás lo que ya no somos y descubrir aquello que deseamos ser.

“Ir al teatro siempre es un buen plan, porque nos hace bien”, destacan desde la organización. El ingreso será libre y gratuito (capacidad limitada) con retiro previo en boletería.