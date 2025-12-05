Consumo: lácteos se mantiene lejos de los niveles del 2023

La recuperación del consumo de lácteos sigue lejos de consolidarse y, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el rebote parcial registrado en 2025 no alcanza para revertir el golpe en 2024.

El organismo advierte que, pese a los avances de este año, el mercado interno continúa operando por debajo de su potencial: la baja de 11,3 puntos acumulada entre enero y octubre de 2024 fue tan profunda que los 6,1 puntos sumados en 2025 no logran acercar a la industria a los niveles previos.

OCLA sostiene que el leve repunte de octubre quedó marcado por el empobrecimiento del consumidor, que prioriza segundas marcas, compras mínimas y productos de menor calidad. El organismo describe un mercado “sostenido por descuentos” y por un corrimiento hacia opciones más baratas, vinculado a la pérdida del poder adquisitivo.

Para el OCLA, la tendencia de largo plazo muestra que el sector no logra recuperar el terreno perdido luego del golpe inicial en 2024. Con el deterioro de los ingresos reales y tarifas en ascenso, el consumidor argentino continúa «restringiendo el gasto y reconfigurando su canasta hacia lo esencial», lo que profundiza «la recomposición del mercado».