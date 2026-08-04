Consulta Pública para la obra de adecuación del cauce del río etapa III y del de Paseo y Control de Inundaciones en el Parque Independencia

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En el día de hoy, hemos participado de la consulta pública de las obras mencionadas en el título.

EL CRONOGRAMA  DE LA CONSULTA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: Fuente https://www.gba.gob.ar/comilu/consultas_publicas

INSTANCIA PRESENCIAL: 4 de Agosto de 2026

Lugar y Horario: a las 16:30 horas, en el Espacio de Primera Infancia (EPI), Barrio Marchetti,

ubicado en la calle 28 bis entre las 61 y 63, de la localidad de Mercedes

16:30 Hora de la convocatoria.

Registro de asistencia en Planilla.

17:00 Apertura de la Jornada (16:30)

Palabras de bienvenida a cargo del Intendente de Mercedes.

– Presentación de la Consulta Pública explicando la mecánica de la misma, su itinerario y

momentos del evento presencial, pasos posteriores hasta la publicación del

Documento Único de Respuesta.

– Proyección del PPT de presentación del “Proyecto Técnico Adecuación del Cauce del

Río Luján etapa III” a cargo de la dirección Provincial de Hidráulica y “Proyecto paseo

Ribereño y Control de inundación” a cargo de ComiLu.

– Proyección de PDF explicativo con el tramo del Proyecto Técnico y Estudio de Impacto

Ambiental y Social a cargo de ComiLu por el “Paseo y Control de Inundaciones en el

Parque Independencia ” y Estudio de Impacto Ambiental y Social a cargo de la

Dirección Provincial de Hidráulica por el Proyecto Técnico de “Adecuación del Cauce del

Río Luján Etapa III”.

– Apertura de instancia de preguntas por parte del público para ambos Proyectos.

– Cierre de la instancia presencial de la Consulta Pública.

Post Consulta Presencial

– Elaboración de Documento de Registro de Consulta .

– Elaboración del Acta de la instancia.

A continuación dejamos los enlaces de los documentos con las observaciones de ambos proyectos realizados desde Humedales en Red, la Red del río Luján  a las cuales pertenecemos como grupo.

PROYECTO ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO LUJÁN, ETAPA III, LOCALIDAD Y PARTIDO DE MERCEDES

https://docs.google.com/document/d/1aIWM96qOwsCgobTlaA6NhgN8difh1kTUBJSceV_CEv8/edit?usp=sharing

OBSERVACIONES al“Proyecto Técnico Adecuación del Cauce del Río Luján etapa III” a cargo de la dirección Provincial de Hidráulica y al  “Proyecto paseo Ribereño y Control de inundación” a cargo de ComiLu.

https://docs.google.com/document/d/1hJera4MXqx6oMzx8pmGviWVFJETjRExUQFqrkN2xasw/edit?usp=sharing

Los enlaces para ver los documentos de las obras de adecuación:

https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/participacion/resumen/Adecuaci%C3%B3n-del-cauce-del-r%C3%ADo-Luj%C3%A1n,-Etapa-III,-localidad-y-partido-de-Mercedes—Proponente–Departamento-de-Estudios-Ambientales-de-la-Direcci%C3%B3n-Provincial-de-Hidr%C3%A1ulica-%28DEA-DPH%29—Ministerio-de-Infraestructura

Para el parque :

https://www.gba.gob.ar/comilu/consultas_publicas

Y reiteramos la postura de las asociaciones y grupos de la cuenca del Luján:

https://sos-habitat.blogspot.com/2020/10/no-la-rectificacion-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2020/08/comunicado-de-la-red-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2018/09/plan-de-obras-hidraulicas-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2017/02/inundaciones-en-la-cuenca.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2016/04/plan-maestro-del-rio-lujan-y-las-obras.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2019/11/en-un-nuevo-aniversario-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2015/03/que-pasara-con-nuestro-rio-lujan-y-su.html

EL RÍO NO ES NUESTRO ENEMIGO. TAMPOCO SU RIBERA. 

SIN LÍNEA DE RIBERA, SIN ORDENAR EL TERRITORIO, LAS POBLACIONES ALEDAÑAS CONTINUARÁN SIENDO VULNERABLES A EVENTOS ADVERSOS.

 EL RIESGO DE INUNDACIÓN NO SE SOLUCIONA ALTERANDO LA FORMA DEL RÍO. CON PLANES DE PREVENCIÓN Y  MITIGACIÓN EN TODO EL PARTIDO Y EN  CADA PARTIDO DE LA CUENCA SE PUEDE DISMINUIR LOS EFECTOS DE EVENTOS COMO LAS INUNDACIONES. TAMBIÉN HAY QUE PENSAR EN LAS ÉPOCAS DE SEQUÍAS, Y REPENSAR LOS CONCEPTOS DE AMEGHINO SOBRE LOS RESERVORIOS DE AGUA DULCE. NO OLVIDEMOS QUE LA CUENCA ES DE AGUA DULCE, Y AL ALTERAR SU CURSO, ACELERAR EL ESCURRIMIENTO, PERDEMOS LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN LAS NAPAS SUBTERRÁNEAS. SI EL AGUA SE VA RÁPIDO Y SE SALINIZA EN EL MAR, LOS ACUÌFEROS SE VAN VACIANDO.

Dibujo de la cuenca de los Amigos del río Luján.

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