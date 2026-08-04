Consulta Pública para la obra de adecuación del cauce del río etapa III y del de Paseo y Control de Inundaciones en el Parque Independencia

En el día de hoy, hemos participado de la consulta pública de las obras mencionadas en el título.

EL CRONOGRAMA DE LA CONSULTA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE: Fuente https://www.gba.gob.ar/comilu/consultas_publicas

INSTANCIA PRESENCIAL: 4 de Agosto de 2026

Lugar y Horario: a las 16:30 horas, en el Espacio de Primera Infancia (EPI), Barrio Marchetti,

ubicado en la calle 28 bis entre las 61 y 63, de la localidad de Mercedes

16:30 Hora de la convocatoria.

Registro de asistencia en Planilla.

17:00 Apertura de la Jornada (16:30)

Palabras de bienvenida a cargo del Intendente de Mercedes.

– Presentación de la Consulta Pública explicando la mecánica de la misma, su itinerario y

momentos del evento presencial, pasos posteriores hasta la publicación del

Documento Único de Respuesta.

– Proyección del PPT de presentación del “Proyecto Técnico Adecuación del Cauce del

Río Luján etapa III” a cargo de la dirección Provincial de Hidráulica y “Proyecto paseo

Ribereño y Control de inundación” a cargo de ComiLu.

– Proyección de PDF explicativo con el tramo del Proyecto Técnico y Estudio de Impacto

Ambiental y Social a cargo de ComiLu por el “Paseo y Control de Inundaciones en el

Parque Independencia ” y Estudio de Impacto Ambiental y Social a cargo de la

Dirección Provincial de Hidráulica por el Proyecto Técnico de “Adecuación del Cauce del

Río Luján Etapa III”.

– Apertura de instancia de preguntas por parte del público para ambos Proyectos.

– Cierre de la instancia presencial de la Consulta Pública.

Post Consulta Presencial

– Elaboración de Documento de Registro de Consulta .

– Elaboración del Acta de la instancia.

A continuación dejamos los enlaces de los documentos con las observaciones de ambos proyectos realizados desde Humedales en Red, la Red del río Luján a las cuales pertenecemos como grupo.

PROYECTO ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO LUJÁN, ETAPA III, LOCALIDAD Y PARTIDO DE MERCEDES

https://docs.google.com/document/d/1aIWM96qOwsCgobTlaA6NhgN8difh1kTUBJSceV_CEv8/edit?usp=sharing

OBSERVACIONES al“Proyecto Técnico Adecuación del Cauce del Río Luján etapa III” a cargo de la dirección Provincial de Hidráulica y al “Proyecto paseo Ribereño y Control de inundación” a cargo de ComiLu.

https://docs.google.com/document/d/1hJera4MXqx6oMzx8pmGviWVFJETjRExUQFqrkN2xasw/edit?usp=sharing

Los enlaces para ver los documentos de las obras de adecuación:

https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/participacion/resumen/Adecuaci%C3%B3n-del-cauce-del-r%C3%ADo-Luj%C3%A1n,-Etapa-III,-localidad-y-partido-de-Mercedes—Proponente–Departamento-de-Estudios-Ambientales-de-la-Direcci%C3%B3n-Provincial-de-Hidr%C3%A1ulica-%28DEA-DPH%29—Ministerio-de-Infraestructura

Para el parque :

https://www.gba.gob.ar/comilu/consultas_publicas

Y reiteramos la postura de las asociaciones y grupos de la cuenca del Luján:

https://sos-habitat.blogspot.com/2020/10/no-la-rectificacion-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2020/08/comunicado-de-la-red-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2018/09/plan-de-obras-hidraulicas-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2017/02/inundaciones-en-la-cuenca.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2016/04/plan-maestro-del-rio-lujan-y-las-obras.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2019/11/en-un-nuevo-aniversario-del-rio-lujan.html

https://sos-habitat.blogspot.com/2015/03/que-pasara-con-nuestro-rio-lujan-y-su.html

EL RÍO NO ES NUESTRO ENEMIGO. TAMPOCO SU RIBERA.

SIN LÍNEA DE RIBERA, SIN ORDENAR EL TERRITORIO, LAS POBLACIONES ALEDAÑAS CONTINUARÁN SIENDO VULNERABLES A EVENTOS ADVERSOS.

EL RIESGO DE INUNDACIÓN NO SE SOLUCIONA ALTERANDO LA FORMA DEL RÍO. CON PLANES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN TODO EL PARTIDO Y EN CADA PARTIDO DE LA CUENCA SE PUEDE DISMINUIR LOS EFECTOS DE EVENTOS COMO LAS INUNDACIONES. TAMBIÉN HAY QUE PENSAR EN LAS ÉPOCAS DE SEQUÍAS, Y REPENSAR LOS CONCEPTOS DE AMEGHINO SOBRE LOS RESERVORIOS DE AGUA DULCE. NO OLVIDEMOS QUE LA CUENCA ES DE AGUA DULCE, Y AL ALTERAR SU CURSO, ACELERAR EL ESCURRIMIENTO, PERDEMOS LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN LAS NAPAS SUBTERRÁNEAS. SI EL AGUA SE VA RÁPIDO Y SE SALINIZA EN EL MAR, LOS ACUÌFEROS SE VAN VACIANDO.

Dibujo de la cuenca de los Amigos del río Luján.