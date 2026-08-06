Las transferencias a provincias subieron 7,5% en julio

El giro de fondos por coparticipación a las provincias cortó la tendencia negativa del mes de junio.

Aun así, el balance de los primeros 7 meses del año todavía acumula una pérdida real del 1,3%.

En julio el Gobierno Nacional distribuyó un total de $ 7,25 billones a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en concepto de transferencias automáticas. Esta cifra representa un incremento del 7,5% en términos reales al comparar con el mismo mes del año pasado.

Asimismo, en la comparación contra junio de 2026, los recursos marcaron un alza del 2,3%. El principal motor de este crecimiento fue la Coparticipación Federal de Impuestos, que alcanzó los $6,63 billones, equivalente al 92% del total de los recursos distribuidos.

Este apartado específico registró una recuperación del 7,6% real interanual. Dentro de este esquema, el Impuesto a las Ganancias tuvo un aumento del 19,9% real, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una caída marginal del 0,1%.

Según la consultora Politikon Chaco sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) e INDEC, el resultado “estuvo explicado fundamentalmente por el buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+19,9%, traccionado por el pago de vencimientos de personas físicas)».

En cuanto a otros componentes, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales sumó envíos por $ 337.641 millones, con una suba del 19,7% real interanual.

En este grupo se destacaron las alzas en el Monotributo (+60,6%), el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+24,6%) y Bienes Personales (+22,3%). Por el contrario, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $ 277.387 millones, lo que significaron una baja del 7,8% real interanual.

En el análisis por jurisdicción, el informe señala que «las 24 jurisdicciones subnacionales registraron incrementos reales interanuales en las transferencias automáticas recibidas».

La provincia de Catamarca lideró el crecimiento con un 10,3%, siendo la única en alcanzar los dos dígitos. Le siguieron Salta con 8,8%, Tierra del Fuego con 8,3% y San Luis con 8,3%. En el extremo opuesto, los incrementos más bajos se dieron en provincia de Buenos Aires (+6,2%) y Tucumán (+6,5%).