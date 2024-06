Condenan a sujeto que falsificó título de abogado e intentó matricularse

Se dio a conocer en el Tribunal Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, el veredicto en el marco del juicio contra Alfredo Nicolás Klattenhoff (38 años, domiciliado en Francisco Alvarez (B)) por el delito de “Uso de documento público falso”.

El hecho ocurrió en el mes de mayo de 2019 en la ciudad de Mercedes, cuando el imputado se presentó en el Colegio de Abogados de Mercedes (B), con un título falso de abogado que decía haber sido expedido por la Universidad de Morón, en busca de ser matriculado. Al percatarse de la situación, el por entonces titular del Colegio, dr. Mateo Laborde realizó la correspondiente denuncia.

La imputación sostenida por el fiscal de la Unidad Fiscal de Juicio N° 2, Dr. Guillermo Massaroni de “Uso de documento público falso” fue legal y debidamente fundada, solicitando además se le imponga la pena de tres años de prisión en suspenso, accesorias legales y costas.

Para el Tribunal, se encuentra debidamente acreditado que luego de que Klattenhoff presentara la documentación ante el Colegio local, las autoridades se percataron que el supuesto título “poseía características burdas” por lo que solicitaron un pedido de informe a la institución académica referida para darle validez al mismo y proceder a la matriculación de quien se decía ser abogado. Pero en ese momento se corroboró, que no había registros de dicho estudiante como egresado en dicha institución universitaria y que el fin perseguido por el sujeto era utilizar dicho instrumento falso a fin de lograr su ilegítima matriculación como abogado. Estos elementos no lograron ser justificados ni derribados por parte de la defensa particular del imputado, ni adjuntaron elementos en pos de probar lo sostenido por el mismo de que dicho documento le fue entregado en la institución académica.

Ahora, se conoció la sentencia en la que se resolvió que Alfredo Nicolás Klattenhoff resulta autor penalmente responsable del delito de “Uso de documento público falso” y se lo condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso, reglas de conducta, accesorias legales y costas.

Para arribar a dicha resolución se basó en los diversos elementos de prueba que se ventilaron durante el debate oral llevado a cabo días pasados.

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes