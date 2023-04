Con Hernán Casciari presentaron “Fábrica de Ideas”

EL SUEÑO ESTÁ EN MARCHA

Este domingo se presentó oficialmente la “Fábrica de Ideas”, un ambicioso proyecto en el que se cruzan la producción, la educación, la cultura y la recreación y que funcionará en el predio de la ex Dupont.

Apoyada en la Economía del Conocimiento, la Fábrica de Ideas viene avanzando a paso firme. Primero fue la compra por parte del municipio del predio en donde funcionó la empresa Dupont (un proyecto que contó con la aprobación de todos los espacios políticos que tienen representación en el Concejo Deliberante), luego se comenzó a trabajar en la puesta en valor, en marzo pasado se produjo una reunión muy importante de distintos sectores productivos y esta domingo, ante casi mil personas, se concretó la presentación de Casciari, que con su Comunidad Orsai será parte activa de toda la propuesta.

Para el ministro “Wado” de Pedro “fue una tarde hermosa. Con muchas instituciones, clubes, representantes del sector público y privado, universidades, sindicatos, ong´s, vecinos, vecinas, niños y niñas jugando, donde no sólo conocimos un poco más de este gran proyecto en la ex Dupont, recorrimos el predio, sino que además pasamos una hermosa tarde en familia con los relatos de Hernán” destacó el mercedino y contó que “por supuesto vamos a continuar apoyando este emprendimiento que es histórico para nuestra comunidad, como hace una década lo fue La Trocha” manifestó entre otros conceptos el ministro que tras finalizar el recital recorrió las instalaciones junto a Casciari y Ustarroz.

El proyecto se apuntala en el presente y a la vez mira hacia el futuro. Recupera el espíritu productivo de lo que fue la fábrica Dupont y no sólo constituirá un poco multidisciplinario, sino que también generará arraigo, identidad y pertenencia. De algún modo la propuesta que se llevará adelante en la ex Dupont también remite a lo realizado en la vieja estación Trocha: un predio abandonado que fue recuperado y puesto al servicio de la comunidad y que, con el tiempo, se convirtió en un centro de distintas actividades recreativas y productivas con el mercado sustentable o la feria de artesanos como ejemplos salientes.

Fiesta

La jornada del domingo comenzó temprano: hubo actividades para los más chicos y una orquesta que amenizó la espera y fue subiendo el clima festivo de la tarde. Se repartieron tortas fritas y alrededor de las 17 horas Casciari comenzó su show con un cuento ya “famoso”, Pajaritos en Jaulas Gigantes, que recuerda sus días en la escuela Normal.

El autor siguió con sus recuerdos hilarantes e inolvidables de su primera mudanza a Buenos Aires con su amigo “Chiri”; y tuvo otro momento destacado con el relato que le dedicó al astro Lionel Messi luego de que la Selección Argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar 2022, Messi y la Valija. Para entonces las risas y la emoción se multiplicaban en los rostros y los ojos de todos los presentes en el predio.

Al mundo

Pero lo mejor sucedió al final, cuando Casciari tuvo hermosas palabras en memoria de los grandes artistas que dio Mercedes (Angelito Cabral, Fifo Roggero, Mauricio Capaccio); se rió cuando recordó que “Wado salió una noche en busca de los túneles” (cuando tenía 14 años) y era parte de inventos de su autoría en una serie de relatos publicados en un periódico local, “La Ventana”; e improvisó un cuento basado justamente en el proyecto de la “Fábrica de Ideas”.

Allí, el querido “Gordo” le dio voz al sueño no ya de un sector político sino de toda una ciudad, al punto que pidió “que en el debate político, de aquí en adelante, se haga un paréntesis de paz al hablar de este proyecto”; y se aventuró en la posibilidad de que la ex Dupont se convierta “en un gran polo de desarrollo cultural no solo para Mercedes sino para toda la Argentina e Iberoamérica”.

“Que eso suceda acá, en las calles donde yo nací y crecí, es decir en mi mismísimo origen, es un sueño que sé que vamos a cumplir”, concluyó.