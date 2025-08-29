Cómo obtener el comprobante de empadronamiento a una obra social en la web de Anses

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que los trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que cuenten con cobertura de una obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) ingresando en https://www.anses.gob.ar/consultas/obra-social-codem.

Este documento es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello.