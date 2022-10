Comisión de vecinos rechaza el aumento del peaje de Olivera, “es abusivo”

DESCARGO EN LAS REDES

La Comisión de Vecinos de Mercedes contra el Peaje rechazó el aumento de los peajes en todo el país. Pedirán la banca participativa en el HCD Mercedes.

A través de una publicación en sus redes, la Comisión de Vecinos de Mercedes contra el Peaje expresó su rechazo a los aumentos de los peajes en todo el país, en especial “en las cabinas de Olivera ruta 5 a cargo de Corredores Viales S.A. que es una empresa de capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas con el 51% y Vialidad Nacional con el 49%”.

Para la Comisión de vecinos, el aumento es “abusivo e ilegal” por lo cual se autoconvocaron “a fin de encontrar una pronta solución para los usuarios viales considerando aparte el escaso mantenimiento actual en la ruta 5 y falta de obras en dos tramos cruciales como es el empalme con el acceso oeste en Luján y la licitada obra de autopista hasta Suipacha largamente anunciada por este Gobierno”.

A la vez, y “dado que no se terminan los trabajos en Luján, que no empiezan los trabajos licitados hasta Suipacha y que la ruta 5 presenta en todo este tramo un peligro para los usuarios viales”, piden “la suspensión de todos estos aumentos en el corredor, porque también entendemos perjudica a las localidades vecinas. En particular vamos a pedir para los mercedinos un nuevo convenio como el que teníamos”.

Por otra parte, en una comunicación firmada por Marcelo Suárez, solicitan “la banca participativa en el HCD para pedir el apoyo de los concejales”, como así también del intendente Juan Ustarroz, de la Cámara de Comercio de Mercedes, del diputado nacional Carlos Selva; del ministro de Interior, Wado de Pedro; y del subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Santiago Révora.

“Vamos a sufrir el impacto en nuestra economía por este aumento que se traduce en un aumento al transporte de mercaderías, sumado a los combustibles y neumáticos. Es de resaltar que hace años venimos diciendo, el no cumplimiento de la ley de peaje, que debería contemplar un beneficio al usuario, al no tener colectoras ni camino alternativo lo que los hace inconstitucional”, puntualizaron desde las redes la Comisión de Vecinos de Mercedes.