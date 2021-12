COMENZÓ LA INSCRIPCIÓN A LOS EPI PARA EL CICLO LECTIVO DEL 2022  

EDUCACIÓN

El Municipio de Mercedes informa que del 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre se estará realizando la inscripción a los EPI -Espacios de Primera Infancia- a niños y niñas de 1 a 3 años. Estos espacios funcionan en los barrios; Blandengues; San Justo; Marchetti; Malvinas; Mutti; San Martín y el CIC. Para ello se necesita, el DNI del niño o niña y el del padre, madre o tutor y pueden hacerlo en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad (calle 26 y 47) de 09:00 a 14:00 horas, como así también, en cada uno de los EPI de la ciudad en el mismo horario.

La directora de Niñez y Adolescencia, Gabriela Olivella informó “los requisitos, básicamente, son para las familias que necesiten del Espacio de Primera Infancia, principalmente por cuestiones laborales, como así también, la situación socioeconómica. Y tienen prioridad los de cercanía al espacio” y aclaró “de todas maneras nada de esto es excluyente, así que las familias no duden en inscribirse igual porque estamos abiertos a toda la ciudad. Luego la trabajadora social y el equipo técnico hacen una conclusión y establecen los ingresos”.

En este sentido, Olivella señaló “siempre tratamos de dar respuesta a todos los chicos y sus familias, así que invitamos a todos a que se acerquen a inscribirse”.

Asimismo, la directora de Niñez y Adolescencia contó “el horario habitual es de 08:00 a 12:00, para niños y niñas de 1 a 3 años, donde desayunan y almuerzan, y donde se lleva adelante la estimulación a través del juego. Y otro aspecto que destaca a los EPI es el aspecto social, aquellas familias que asisten al lugar no se les pide listado de materiales, ni nada en particular, por el contrario, todo lo que son pañales, elementos de higiene, juguetes, etc, todo es suministrado por el Estado Municipal” y añadió “con lo cual tratamos de hacer una política pública en materia de niñez, lo más inclusiva posible”.

“En estos 7 Espacios Primera Infancia trabajamos con 200 niños, donde siempre tratamos de tener una matrícula estable”.