Colegio de Abogados: “Unidad y Gestión” se impuso en los comicios

ABOGADOS

De esta manera, la Lista 1 “Unidad y Gestión”, se impuso este martes en los comicios del Colegio de Abogados de Mercedes, siendo el Dr. Horacio Oscar Deluca el nuevo presidente de la institución.

El acto se realizó el pasado 19 de mayo, en donde se acercaron 622 profesionales a emitir su voto, cifra cercana al 50% del padrón total de matriculados.

Los resultados definitivos otorgaron el primer lugar para el oficialismo con 293 votos (47,10%), mientras que “Coherencia” la lista N° 2 se ubicó segunda con 189 votos (30,38%), garantizándose la representación por la minoría en los órganos de conducción. Por su parte, la Lista 3 “Nuevo Colegio” quedó en tercer lugar con 140 votos (22,52%); quedando excluida del reparto de cargos por estar debajo del piso mínimo (25%).

Detalle de la conformación de las autoridades electas para los distintos estamentos:

Consejo Directivo – Presidente: Dr. Horacio Oscar Deluca

Consejeros Titulares (Mandato por 4 años): Dr. Pablo Luis Rossi, Dra. María Bernarda Ormaechea, Dr. Juan Francisco Lisciotto, Dr. Ariel Jesús Costantino y Dr. César Arnaldo Peisino.

Consejeros Suplentes (Mandato por 4 años): Dra. María Daniela Jornet Raban, Dr. Diego Alfonso Pérez, Dr. Nicasio Scarlassa, Dr. Daniel Germán Giuliano y Dra. María Elizabeth Rebottaro.

Consejero Suplente (Mandato por 2 años): Dra. Micaela Milagros Dova.

Tribunal de Disciplina – Miembros Titulares (Mandato por 4 años): Dr. Marcelo Hugo Monaldi y Dra. María Fabiana Rezolino.

Miembros Suplentes (Mandato por 4 años): Dr. José María García, Dr. Fernando Martín Tancredi y Dr. Claudio Alejandro Ubertino Rosso.

Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires – Director Titular (Mandato por 4 años): Dr. Domingo De Paola.

Director Suplente (Mandato por 4 años): Dra. Érica Marcela Benholtoz.