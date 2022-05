Censo 2022: Qué hacer si el censista no pasó por mi casa

A NO ALARMARSE

Las dudas de las personas que no fueron visitadas inundaron las redes sociales. Marco Lavagna, titular del INDEC, informó sobre “la semana de revisión”. Desde la coordinación del censo en Mercedes brindaron una línea telefónica para evacuar dudas

El titular del INDEC, Marco Lavagna, indicó que el operativo del Censo 2022 se desarrolló “sin grandes inconvenientes” y aseguró que están “muy contentos” con el resultado.

Ante la consulta sobre los hogares que no fueron relevados, Lavagna señaló que “siempre existen viviendas que quedan pendientes”. “Vamos a ir atendiéndolas una por una, no se preocupen, quédense tranquilos, todas las viviendas van a ser censadas como corresponde”, agregó.

SEMANA DE REVISIÓN

En todo caso, Marco Lavagna, titular de INDEC reveló que la semana que viene se realizará la “semana de supervisión” para saber qué domicilios no fueron censados y por qué. Por lo cual, una vez que se obtengan estos datos, los censistas volverán a pasar en los días que luego se anunciarán.

En esa línea, explicó que quienes ya completaron el censo digital no deben preocuparse ya que el organismo “ya tiene sus datos”. Los casos no fueron visitados por un censista y no completaron el formulario digital, serán atendidos “en la semana de supervisión o recuperación”.

En ese marco, desde la organización y coordinación del Censo a los vecinos de Mercedes indicaron que “Si ya pasaron por tu manzana y no relevaron tu domicilio, comunícate al 425260 (Jefatura Distrital) para informarlo” ya que hubo “domicilios en los que no se encontraron adultos responsables o por motivos propios de cada grupo familiar no se logró concretar el procedimiento, pero, la decisión, al estar identificados, es hacer un recupero y que nadie quede sin censar”.