Cena Bingo solidaria para apoyar al handball femenino

El equipo de Menores Femenino de la Escuela Municipal de Handball organiza el 11 de abril una Cena Bingo en el Salón del Martín Rodríguez para recaudar fondos y poder viajar al Nacional en Mendoza.

El próximo sábado 11 de abril, desde las 20 horas, el Salón del Martín Rodríguez será escenario de una noche especial: el equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Mercedes llevará adelante una Cena Bingo con el objetivo de reunir fondos que permitan cubrir los gastos de viaje al Torneo Nacional de Menores, que se disputará en General Alvear, Mendoza.

La propuesta incluye un menú tradicional con pollo, chorizo, ensalada, postre y gaseosa, además de sorteos y un bingo musical para darle un toque innovador a la velada. Las entradas pueden reservarse al 2324-500555 y también existe la opción de colaborar comprando la tarjeta sin asistir o realizando aportes solidarios a través del alias MercedesalNacional.

En diálogo con el programa Colgados de La Tribuna (FM 103.5), las jugadoras remarcaron la importancia de la iniciativa: “Aceptamos todo tipo de ayuda, desde camisetas y pelotas hasta regalos para los sorteos. Queremos que todas podamos viajar y vivir esta experiencia única”. Las madres que acompañan al grupo también destacaron el esfuerzo colectivo: “Es un sueño que no se logra solo con entrenar, necesitamos el apoyo de toda la comunidad para que nuestras chicas representen a Mercedes en un Nacional”.

La Escuela Municipal de Handball, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Deportes, viene creciendo de manera sostenida y ya cuenta con más de 25 jugadoras en distintas categorías. Varias de ellas han integrado seleccionados provinciales, y ahora buscan dar un paso más llevando al equipo completo a competir a nivel nacional.