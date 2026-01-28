Casi 500 chicos disfrutaron del programa Escuelas Abiertas de Verano

Casi 500 chicos participaron de las actividades de Escuelas Abiertas en Verano y ejercieron su derecho a “seguir jugando y aprendiendo” a través del programa provincial, que en Mercedes se desarrolló en 20 sedes diferentes y tuvo su cierre formal este lunes en la pileta del Parque Municipal Independencia con la presencia de la intendenta, Mariana San Martín, entre otras autoridades.

“Estamos muy contentos con lo que fue Escuelas de Verano, una política pública que lleva varios años pero que se va fortaleciendo por la decisión del gobernador y, en nuestro caso, del intendente Juani Ustarroz”, dijo San Martín.

“Una gran parte de nuestra gestión está orientada a garantizar los derechos de los niños y las niñas y este programa forma parte de ese objetivo. Una escuela abierta todos los días del año, una comunidad educativa comprometida con el desarrollo de los chicos y un municipio de puertas abiertas para fortalecer la iniciativa. Estamos felices por el resultado”, añadió.

A su turno, el secretario de Educación, Josi Pisano, informó: “Tuvimos una gran participación en las 20 sedes y las piletas habilitadas, de Goldney a García, con más de 450 pibes. Inclusive se sumaron adolescentes de escuelas técnicas. Lo que más rescatamos es la comunión de docentes, auxiliares y familias para generar un espacio de encuentro entre los chicos, algo que creemos es imprescindible en un tiempo de tanta fragmentación e individualismo”.

El programa depende de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y contó con la participación de más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, a partir de los 3 años, en 1.724 sedes en los 135 municipios bonaerenses.

A lo largo de enero, chicos y chicas disfrutaron de actividades recreativas, deportivas, artísticas y acuáticas, organizadas de lunes a viernes en jornadas de cuatro horas diarias, en turnos de mañana, tarde y vespertino. Mercedes, como el resto de los distritos, contó con coordinadores, autoridades educativas, y docentes para todas las tareas que incluye el programa.

“Además contamos con un cocinero y un auxiliar por cada una de las sedes, porque se asegura la continuidad del Servicio Alimentario Escolar, y unos 45 docentes incluyendo los guardavidas que se encuentran en las piletas del parque Municipal y el ex Instituto Unzué. Al menos dos veces por semana asisten a estas piscinas, en transporte propio o contratado”, contó Pisano.

El jefe distrital, Cristian Ponce, en tanto aseguró: “Ver a los pibes felices como los vimos cada uno de estos días nos dan la pauta de que el programa funciona. Esto es la escuela enseñando de otra manera y toda la comunidad educativa comprometida y unida en un mismo objetivo. Estamos realmente muy contentos y vamos por más”.

Finalmente, la presidenta del Consejo Escolar, Maguy Oliva, indicó: “El trabajo conjunto se ve en la presencia de docentes, auxiliares, funcionarios, padres… Por eso el resultado es excelente. El balance es altamente positivo y nos impulsa a seguir organizando esta clase de actividades para nuestros pibes”.