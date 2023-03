Carlos Mosso sumó adhesiones a su precandidatura

Dentro de Juntos y seguidores de Espert

El precandidato a Intendente de Juntos, Carlos Mosso, recibió el miércoles el apoyo y respaldo de diferentes sectores políticos. Algunos de ellos que vienen del propio frente opositor, pero no dejó de sorprender la presencia en la conferencia de prensa de los seguidores locales de José Luis Espert, como una corriente liberal que también se suma a las intenciones del concejal que forma parte del PRO. En tal sentido el pasado miércoles en el Hotel Mercedes se formalizaron estas adhesiones. La primera en hacerlo fue Teresa Estani del Movimiento Social por la República. “Nosotros somos la pata social de Cambiemos, estamos acá para apoyar a Carlos Mosso, porque lo vemos realmente preocupado y ocupado de los problemas de la gente. Vamos a apoyarlo en su precandidatura”, dijo. Luego tomó la palabra Lía Dulevich, quien dijo formar parte de una línea del PRO denominada Apertura Republicana. “Vengo en representación de esta línea a por considerar que tiene las virtudes y que ha demostrado a lo largo de su vida, de su trabajo desinteresado en favor de la comunidad de muchos anos y como concejal ha mostrado su responsabilidad frente a los ciudadanos. Consideramos que es un buen candidato para animarnos al cambio como dice Patricia Bulrrich, para hacer el cambio con valentía, responsabilidad y respeto”, agregó.

Liberales

Rubén Chicco, quien se definió como referente de José Luis Espert en la provincia, “y apoyamos a Carlos Mosso porque hay coincidencias en nuestras ideas, porque lo conocemos, y en base a eso hemos decidido que sea nuestro candidato. Somos una línea interna liberal”, sostuvo. Luego Juan Carlos Martinelli, agregó, “hemos visto la visión de Carlos Mosso, yo he vivido 40 años en Mar del Plata pero al regresar a Mercedes he visto que es la persona indicada para la ciudad de Mercedes, por eso queremos sumar un equipo de gente para apoyar su candidatura”. Martinelli agregó que la condición de mercedino de Mosso, respecto de otras candidaturas del mismo espacio, hacen que hayan determinado esta adhesión. Se aclaró que no es esta una idea de los liberales en todos los distritos sino una decisión de neto corte local. Tras estas expresiones el propio Mosso expresó su satisfacción por los respaldos y aseguró que amplía la base de sus equipos de trabajo en un camino electoral que recién comienza y en el que aún restan muchas definiciones, especialmente en el plano provincial y nacional.