CABA y PBA autorizaron aumentos para colegios privados

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de PBA y CABA autorizaron nuevos cuadros tarifarios.

Los mismos, regirán en septiembre en los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

Según se explicó, en PBA el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 2,8% a aplicar a partir del mes que viene, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 3,2% a partir del próximo mes.

En el caso de la PBA, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también está originado en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, argumentó que «con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos». Además, remarcó que «este esfuerzo lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes «.