Bomberos se capacitan para responder incidentes con materiales peligrosos

Los Bomberos Voluntarios de Mercedes se capacitaron en intervenciones con materiales peligrosos. Las jornadas de entrenamiento se realizaron con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal para responder de forma eficaz ante emergencias que involucren sustancias nocivas.

La capacitación en materiales peligrosos (MATPEL) es fundamental para los cuerpos de bomberos, ya que les permite identificar, evaluar y controlar incidentes con sustancias químicas, biológicas o radiactivas que puedan poner en riesgo a la población y al medio ambiente.

En paralelo a la capacitación, el cuerpo de bomberos convocó a la comunidad para sumar nuevos socios. La institución, que se mantiene con el aporte de la sociedad, busca incrementar el apoyo económico para continuar equipándose y mejorando su infraestructura. Los interesados en colaborar pueden contactarse a través de los teléfonos o completando un formulario en línea.