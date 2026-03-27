Axel Kicillof se reunió con el embajador de Italia

VISITA

El gobernador de la PBA, Axel Kicillof, recibió al embajador de Italia en Argentina.

Se trata de Fabrizio Nicoletti, quien llegó a su cargo en noviembre de 2025 y está reuniéndose con funcionarios de todo el país durante el comienzo del año.

Según se informó oficialmente, el encuentro entre Kicillof y Nicoletti fue para “continuar impulsando la cooperación bilateral y analizar el complejo escenario global, la situación en Europa y la coyuntura argentina”, en tanto que coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos para promover el desarrollo.

Al respecto, Kicillof expresó tras la visita: “Fortalecer los vínculos internacionales es fundamental para promover el desarrollo de nuestra provincia”.

El contacto entre ambas delegaciones se enmarcó en la agenda de relaciones internacionales que lleva adelante la administración bonaerense para consolidar lazos institucionales y generar nuevas oportunidades de articulación.

Fabrizio Nicoletti, aprovechó su paso por La Plata para reunirse también con el intendente local, Julio Alak.

Antes del encuentro con Nicoletti, Kicillof compartió una actividad con Baltasar Garzón. Se trata de un ex juez español icónico para los organismos de derechos humanos del cono sur por haber ordenado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet. Fue en el ex centro clandestino de detención conocido como Destacamento Arana, partido de La Plata, donde hoy funciona un Espacio de Memoria.