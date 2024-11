Axel Kicillof en el acto por el Día de la Soberanía

DECLARACIONES EN SAN PEDRO

“Me llena de alegría ver que la soberanía, con todo su significado, moviliza a nuestro pueblo de esta manera: estamos en San Pedro plantando las banderas bonaerense y argentina bien alta”, sostuvo Kicillof y agregó: “Se trata de una fibra sensible, nacional, que es tremendamente importante para nuestro pueblo, digan lo que digan y hagan lo que hagan los vendepatrias que nos gobiernan”.

“Fue acá donde un puñado de argentinos dieron una de las batallas probablemente más valiosas de nuestra historia. Las potencias habían bloqueado el puerto y decidieron dar el paso que estaban buscando: mandar sus barcos con productos para comercializar en las localidades y pueblos que había en la vera del Paraná. La intención era buscar lo que ellos llaman la ´libre navegación de los ríos´. ¿De qué libertad están hablando si era para saquear a los argentinos? Lo llamaban ´libres´ pero era para hacernos esclavos.

“Hoy estamos inmersos en un capítulo de la misma discusión y pelea: si la Argentina va a ser solamente productora de materias primas para llevarse por un río y después vendernos los productos manufacturados con tecnología del otro lado del océano. Tenemos claro que hay que proteger el trabajo nacional: lo entienden Trump y las principales potencias, pero a nosotros el Gobierno nacional nos quiere entregar de pies y manos”

El Gobierno de Milei rechazó el ingreso de la Argentina a los BRICS, un bloque que representa más de un cuarto de la economía mundial. Hay que ser necio, hay que tener anteojeras ideológicas absolutamente equivocadas para hacerle tanto daño a nuestro país. Ni bien podamos lo vamos a revertir, Argentina tiene que seguir su tradición de multilateralismo y de vincularse con todos los países de manera soberana.

Esta política exterior pone en peligro a nuestro país, ya que están tomando acciones temerarias en medio de un mundo en guerra y en conflicto. Rompiendo también una tradición sostenida durante décadas de neutralidad y paz en Argentina, Milei pidió incorporarse como socio global a la OTAN. Desde la provincia de Buenos Aires defendemos la paz y defendemos la neutralidad de la Argentina.

“La defensa de la cuestión Malvinas se asemeja a un simulacro: no se pronunció sobre la visita de un alto funcionario británico a puerto argentino; firmó un acuerdo que fue hasta criticado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. No nos sorprende de un presidente que idolatra a Margaret Thatcher y no protesta ante ejercicios militares del Reino Unido en nuestras islas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y eso hay que afirmarlo todos los días desde la acción de gobierno”

«Todas nuestras riquezas pueden convertirse únicamente en fuente de explotación y apropiación por parte de unos pocos si la soberanía no viene acompañada por la justicia social. Soberanía, independencia y justicia social: ese es nuestro compromiso delante de los patriotas que dieron la vida. La provincia de Buenos Aires no va a dejar que se entregue la soberanía argentina, por eso aquí, en Vuelta de Obligado, cerramos este acto diciendo: ¡viva la patria carajo!».