Autoridades provinciales de la FEB visitaron Mercedes

Se realizó una jornada relacionada con aspectos de previsión social. La presidenta y el vice de la federación mantuvieron un encuentro con la comisión del distrito. Entre los temas más relevantes estuvo el salarial y el de condiciones de trabajo.

La Federación de Educadores Bonaerense realizó el pasado jueves en Mercedes una “Jornada Previsional”, destinada a los docentes afiliados del distrito, con la presencia de la presidente Liliana Olivera y el vicepresidente Ezequiel Majul. El encuentro estuvo a cargo de Claudia Díaz, referente del Área de Jubilaciones de la FEB, acompañada de Marita Herrero, también integrante del Área. Como en otras oportunidades, se abordaron cuestiones como Jubilación Digital, Jubilación Automática Docente, Jubilaciones Ejecutivas, se explicaron situaciones prácticas sobre incapacidad, pensiones, resoluciones, reajustes, certificaciones, formularios, cargas y casos particulares. Además, acompañaron la jornada los integrantes del Consejo Directivo y Delegados de Zona 3 Patricia Carreto y Roberto Eyras. “Es muy importante para nosotros poder generar y compartir este tipo de espacios con nuestras y nuestros docentes, para brindar no sólo herramientas de calidad destinadas al trabajo gremial diario, sino también para acompañar las diferentes realidades de cada educador en su lugar de trabajo”, aseguró la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

Otros temas

Haciendo un alto en la jornada de trabajo, la titular de la Federación, junto al segundo de la misma y la referente local de la organización sindical, María Amalia De Marco, brindaron una conferencia de prensa en la sede sindical de calle 31. En la oportunidad se refirieron a cuestiones relacionadas con la realidad educativa provincial en materia tanto de trayectos como de infraestructura y por supuesto la cuestión salarial aparece siempre como algo trascendente. Olivera lleva poco más de un año como presidenta de la FEB y la oriunda de Suipacha busca recorrer la mayor parte de la extensa provincia. “Queremos estar cerca de los distritos, porque hay realidades diferentes. Porque además de la jornada nos reunimos con la comisión directiva para ver las necesidades que existen en el distrito. Sabemos que hay problemas de infraestructura en cuanto a la implementación de la jornada completa, que lo vemos positivo pero siempre en un marco donde se pueda llevar a cabo con infraestructura e insumos… hablamos de salarios que actualmente es lo que más está interesando”, expresó Liliana Olivera. La FEB presentó el pasado 18 de agosto una urgente convocatoria a la paritaria y días más tarde hubo una presentación como frente sindical. Sin embargo todavía no hay novedades. “No hemos tenido comunicación o convocatoria oficial, pero la solicitamos urgente. Nuestro acuerdo paritario contempla una cláusula de revisión cuando se afecta el salario por inflación o por devaluación. Estamos esperando la convocatoria”, agregó. Olivera dijo no estar de acuerdo con el bono aunque señaló, “ningún docente se va a negar a recibirlo… pero queremos que todo vaya al básico”. Los gremios docentes aclaran que la medida de fuerza es el último paso, “de todos modos lo deciden las bases en asambleas distritales”. Estaba acordado el cobro de un 15 % para septiembre pero después de las PASO la evaluación cambió el escenario. Se aclaró que la paritaria no tiene que ver solo con aspectos salariales sino también de condiciones de trabajo.