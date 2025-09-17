Asamblea General Ordinaria de la Biblioteca Sarmiento

De acuerdo a lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 del estatuto vigente, se llevó a cabo este sábado a las 11 horas en la sede de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, la Asamblea General Ordinaria en la que se renovó parcialmente la comisión directiva, habiéndose presentado una sola lista a tal efecto.

Con una buena concurrencia de asociados se procedió al cumplimiento de los puntos correspondientes al orden del día.

Luego de la elección de dos asambleístas para refrendar el acta correspondiente, hecho que recayó en los socios Eduardo Grinovero y Eva Banegas, se procedió a la lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio 2023-2024 siendo aprobado por unanimidad.

Por último se aprobaron los nuevos cargos de comisión directiva la cual ha quedado conformada de la siguiente forma:

Presidente: Alicia Olga Coronel

Vicepresidente: Gabriel Acuña Suarez

Secretario: Fernando Pachiani

Secretaria de actas: Eva Banegas

Tesorera: Ana Maria Palacios

Protesorero: Daniel Bustos Berrondo

Vocales Titulares: Maria Belén Wulf,Maria Cristina Girini, Roberto Rosello y Elvio Telesca.

Vocales Suplentes: Silvia Luna, Adrian Costa, Marisa Ortiz y Vilma Bafundo.

Los revisores de cuentas Silvia Luna y Nelida Beyer aprobaron el balance de gastos presentado.

Los cargos elegidos en la asamblea de hoy regirán los destinos de la biblioteca hasta el año 2029.