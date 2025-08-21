Arrancó la venta on line de entradas para la Fiesta del Salame Quintero

La comuna habilitó un link especial para adquirir los tickets en el que sólo hay que registrarse. Tienen precios muy accesibles y hay oferta por combos.

 

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes, que será su edición número 50, ya tenía fecha confirmada –los días 12, 13 y 14 de septiembre- y lugar elegido: el Parque Municipal Independencia, a orillas del Río Luján y a una cuadra de la Avenida de la Escolta. Y ahora se suma un detalle clave: fue habilitada la venta de entradas en forma on line.

La noticia era esperada por todos los vecinos de Mercedes y de otros lugares del país que cada año esperan la tradicional celebración que permite disfrutar, entre otros atractivos, de una amplia variedad de salames y de shows en vivo de alto nivel.

Desde el Municipio explicaron que el valor de las entradas es de $ 3.000, o bien se puede adquirir un combo para el sábado y domingo por $ 5.000. Para adquirir los tickets hay que ingresar en https://salame.mercedes.gob.ar/, registrarse y seguir un simple procedimiento. Durante el evento, funcionará la boletería para aquellos que quieran comprar su entrada presencialmente, podrá abonarse con tarjetas, efectivo y QR (dependiendo conectividad del comprador).

Mercedes, Fiesta del Salame Quintero

Una vez premiados, los productos se exponen y rematan a beneficio de entidades locales.

Sobre la grilla de los shows musicales en vivo que habrá a lo largo de los tres días aún no hay numeros confirmados, pero desde la comuna mercedina indicaron que este año habrá grandes sorpresas que serán anunciadas en las próximas horas.

