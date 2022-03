Apertura de sesiones 2022: Alberto Fernández dio su tercer discurso de mandato

EN EL CONGRESO

El presidente encabezó la 140°Asamblea Legislativa. Hubo anuncios sobre el acuerdo con el FMI y con respecto a lo económico para el último tramo de la gestión.

Ante un recinto colmado y con el respaldo de la CGT y demás organizaciones sociales frente al Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández encabezó ayer martes la 140°Asamblea Legislativa que inaugura todos los años el periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento.

El presidente se reencontró en público con la vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, luego del quiebre por el principio de acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI. La sorpresa de la jornada se la llevó La Cámpora, tras la determinación de su líder de no asistir a la asamblea y quedarse junto a su familia en el sur del país.

El presidente brindó su tercer discurso de apertura de sesiones durante su mandato en donde se explayó con los lineamientos del último tramo de su primer mandato y relanzó de esta manera una gestión que busca dejar atrás los efectos de una pandemia que atravesó prácticamente a la totalidad de su ejercicio en el Gobierno.

«Nos han tocado tiempos difíciles signados por la crisis económicas, sanitarias y bélicas. El mundo está conmovido. La tragedia de una pandemia contra la que aún luchamos ha mostrado las, inequidades en la que vivimos, la riqueza se concentra en pocos mientras a la pobreza y la marginalidad se distribuye», fueron sus palabras al respecto.

Con respecto a la actualidad se refirió: “Ahora cuando logramos controlar la ferocidad del virus vemos con pesar que tanto dolor y muerta no han logrado conmover la ética de los poderosos. En ese contexto, la paz del mundo se altera por la invasión miliar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas” Tras sus primeras palabras hubo un minuto de silencio.

En ese contexto, Alberto Férnadez agregó: «Hemos atravesado uno de los momentos más graves de nuestra historia. La pandemia se combinó aquí con una enorme crisis económica y social que se hizo visible en toda su dimensión. Tal vez tengamos la posibilidad de ingresar en un sendero de desarrollo integral. Seguramente lo atravesaremos teniendo coincidencias y diferencias. Si en esa diversidad logramos afianzar algunos pilares básicos será un camino seguro con logros paulatinos y seguros. Nada se resuelve de un día para el otro». «Una y otra vez fuimos capaces de ponernos de pie”, argumentó.

«La inflación es la principal preocupación y desafío que tiene el Gobierno», se refirió con respecto a sus políticas de mandato, y agregó: “Ingresamos con un sistema productivo muy deteriorado, el empleo en crisis y un sistema de salud abandonado. Una deuda insostenible con el FMI y otra virtualmente impaga con acreedores privado. Una inflación desatada y una pobreza creciente, por eso sostengo que querer politizar tamaña tragedia a quienes tuvimos la responsabilidad de gobernar es tentador para algunos, pero sumamente inaceptable”.

En materia económica, Alberto Fernández se amparó en la recuperación de más del 10% del PBI: «Fue muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la caída de la pandemia en 2020. Hubo varios factores importantes de esa recuperación. La obra pública ha sido un motor fundamental del desarrollo en el futuro». «La recuperación fue generalizada y federal, hay más empleo formal que a fines de 2019. No fue obra de la casualidad ni un rebote. Fue posible porque el estado cuidó a las empresas en la Argentina y al trabajo registrado e impulsó con fuerza la recuperación”, argumentó con respecto a las gestiones realizadas.

En esa línea, agregó: «El petróleo y la minería tuvieron una marcada recuperación en 2021. De la mano de Vaca Muerta y el Plan Gas que pusimos en marcha la producción de petróleo tuvo su mejor diciembre desde 2011 y el de gas el mejor diciembre desde 2008. Las exportaciones de bienes tuvieron una fuerte recuperación con el mayor valor desde el 2012. El agro también tuvo un muy buen 2021 con récords en la producción en maíz, trigo y cebada y un proceso de industrialización en materia de granos sin precedentes».

La tasa de desocupación fue del 8,2% en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años, «Los salarios del sector privado pese a la elevada inflación tuvieron una leve recuperación”, mencionó que aunque estas cifras no sean para celebrar se puede ver una mejoría en materia de la recuperación de salarios”.

“Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad. Jamás fue un paquete cerrado. Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía. Pero la realidad es que este Congreso solo ha dejado sin Presupuesto a Cristina en 2010 y a mí este año. Convoco a todos a reflexionar con humildad. Me dejaron sin la herramienta del Presupuesto pero no me han quitado la decisión de cumplir lo que prometimos a millones de Argentina en la campaña electoral», cargando de esta manera contra la oposición por decisiones políticas tomadas.

Con respecto al acuerdo con el FMI mencionó: «Confío concluirlo a la brevedad». Tras contextualizar los efectos de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, el presidente agregó que en la negociación con el Fondo Monetario «aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo (con el FMI) que confío concluir a la brevedad» aseguró ante abucheos e interrupciones de legisladores de Juntos.

«A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores para considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos» sostuvo. «Teníamos una soga al cuello y ahora tenemos un sendero que poder recorrer. El acuerdo es el mejor que el gobierno de Argentina podía conseguir».

En ese sentido, consideró que el acuerdo «no resuelve el problema de la deuda externa pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en 2026 y terminarán de pagarse en 2034. Es un acuerdo sin ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa».

“Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral”, sentenció Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, quien agregó: “Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La edad jubilatoria no será alterada. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos que trabajan lo vamos a defender de manera inclaudicable”. De esta manera anunció: «En Argentina se acabaron los tarifazos».

El presidente ratificó que “en Argentina se acabaron los tarifazos” y anunció “segmentación de subsidios para lograr valores razonables” en los servicios públicos.

En uno de los tramos más complicados del discurso que derivó en el retiro de un grupo de legisladores de Juntos, reclamó que la Justicia investigue: «Los Argentinos tienen del derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino» exclamó ante la ovación del oficialismo.

«Vamos a expandir la inversión pública y dirigir los recursos del Estado allí donde Argentina lo requiera», dejó como frase contundente con respecto a la inversión pública.

También se refirió sobre Malvinas, a 40 años de la guerra y reiteró: «la búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía, para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de soberanía» sobre las Malvinas.

A modo de conclusión, el presidente Alberto Fernández pidió observar al 2023. «Ese año debe unirnos en la pluralidad. Cuando el actual mandato presidencial esté concluyendo, se cumplirán 40 años de democracia. Una conquista fundamental e irrenunciable. Con sus diferencias, sus logros, sus errores y sus desafíos invito a todos y todas a trabajar incansablemente para que los 40 años de democracia nos encuentren en una Argentina próspera, más justa, en paz, con mejores instituciones, donde la vida de todos y todas esté mejorando y donde nos unamos en el juramento “democracia para siempre”.

“Les traigo un propósito: queremos dejar de ser víctimas de todo y pasar a ser propulsores de algo. Pasar del miedo a la ilusión. De la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro» finalizó.