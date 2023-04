Abad vaticina mayor protagonismo de la UCR dentro de la coalición opositora

El Presidente del Radicalismo bonaerense estuvo en Mercedes

El presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires y jefe del bloque de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio en la cámara baja, Maximiliano Abad, estuvo el pasado miércoles en la ciudad de Mercedes. Su visita se enmarca en una recorrida que el dirigente, que tiene aspiraciones a pelear por la gobernación, viene llevando adelante. De hecho poco antes de visitar la ciudad había estado en Luján y luego de su paso por este distrito enfiló hacía Navarro. “Estamos recorriendo la provincia, con la consigna de las tres E escuchar y entender para poder explicar lo que está pasando y lo que tenemos que hacer para sacar a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires de la decadencia y llevarla al progreso y al desarrollo”, manifestó en diálogo con la prensa. A la vez comentó que durante esas recorridas realiza visitas a instituciones, pymes, sectores del campo y la industria, “además viendo circunstancias particulares de los distritos, como hemos hecho aquí en Mercedes donde recorrimos el basural de La Florida, que tiene una sentencia firme para que se cierre pero que sigue ocasionando daños y perjuicios a los vecinos de sus alrededores”. Tras esta recorrida se acercó a una confitería céntrica de calle 27 (Barrabas), donde lo esperaban dirigentes de la UCR pero también socios de la coalición opositora. Es importante mencionar que entre los presentes estuvo el Intendente de Suipacha, Alejandro Federico; su compañera de bancada la diputada Noelia Ruiz y el diputado nacional Sebastián Salvador entre otros. Del plano local estuvieron los concejales del radicalismo Débora Lacasa, Edgar Kilmeatte, más los integrantes del bloque Carlos Mosso y Martín Bossi. También acompañó el consejero escolar Daniel Ivaldis, quien está lanzado como precandidato del centenario partido. La recepción fue realizada por la actual presidente del Radicalismo local, Karina La Regina.

Definiciones

Abad considera que el radicalismo debe tener protagonismo dentro de la coalición que integra con el PRO entre otros espacios. “Estoy convencido que hay que trabajar en la unidad para construir alternativa y alternancia a un modelo que está agotado, estamos trabajando pero con protagonismo del radicalismo”, sostuvo. No obstante Propuesta Republicana suele quedarse con los espacios más destacados en tiempos electorales, algo que también sucede en Mercedes donde la estructura radical no consigue imponerse sobre las adhesiones que recibe el PRO. No obstante el presidente de la UCR bonaerense analiza que desde 2015 a esta parte consiguieron consolidarse como fuerza, “estamos bien posicionados, tenemos gobernadores exitosos, líderes parlamentarios, somos un partido de poder que quiere ser gobierno… los tiempos que vienen van a ser de un gran protagonismo de la UCR”, destacó. Respecto de la definición de candidaturas, especialmente en el distrito, aseguró que tendrán su representante y que el mismo va a surgir de las discusiones y análisis de los mismos dirigentes locales, “en Mercedes vamos a tener candidato, con un trabajo coordinado y ordenado que deberán definir aquí mismo. Todo eso se va a ir conversando, mantendremos posiciones respetando pero después van a ser de coalición… por eso los candidatos los van a resolver los dirigentes locales y nosotros vamos a ir acompañando la propuesta que se defina”, concluyó sin hacer ninguna bendición distrital.