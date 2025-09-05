50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero con Teresa Parodi y La Nueva Luna

Finalmente se conoció la grilla de artistas que participarán en la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero. El evento contará con la participación de figuras destacadas como la cantautora Teresa Parodi y la banda de cumbia La Nueva Luna, junto a otros artistas nacionales y locales.

Según se informó desde la dirección de Cultura se buscó ofrecer una “variada y rica grilla” y a la vez se generaron espacios para los artistas locales, a quienes se sumarán artistas de renombre nacional.

El cronograma de actividades se distribuirá en tres días:

Viernes: Con acceso libre y gratuito, estará dedicado a la música tropical. La jornada comenzará con el Ballet Estrella del Sur y continuará con La Ezze Band, Fernanda Ottolini y La Banda, para cerrar con el Grupo Sombras.

Sábado: La jornada iniciará con la presentación de Bujiasinh, Sebastián Giovanetone, Gustavo Guzman, Legon Queen y Mink’a, Barbarita Palacios, Gambo, Claudio Rosa y su Banda, para culminar con La Chilinga.

Domingo: El día de cierre contará con presentaciones de Mercedes es Danza, la Orquesta Escuela Municipal y Provincial, Jo Marcel, Los López Heredia, Oscar Rossello, el Ballet de Folclore Municipal, Teresa Parodi, el Ballet Folclórico de la U.N.A y el cierre de La Nueva Luna.

Además del escenario principal, la fiesta contará con un patio folclórico que ofrecerá un espacio para la peña, con la participación de diversas escuelas y ballets de danza. También habrá una carpa de arte con una exposición de artistas locales y la realización de un mural colectivo, a cargo del Museo de Arte y el Museo Míguez.