20 AÑOS PARA GANAR Y SEGUIR PERDIENDO

Nota de opinión: Juan Manuel Navarro-

Presidente Unión Cívica Radical Mercedes

A poco más de 10 días de designar un súper ministro se conocen los datos del INDEC de la inflación de Julio aunque no el Máster plan que traía con el….tampoco logró nombrar a su segundo al mando, encargado de llevar a cabo el NO plan.

Inflación que no necesita de un simple número porque a diario los argentinos la padecemos al hacer las compras, además de ver los apremios económicos en los sectores más vulnerables.

Es un hecho (fuente: Unicef) que 1.000.000 de niños y 3.000.000 de adultos de este país no acceden a las cuatro comidas diarias por motivos económicas. Imaginemos por un segundo irse quizás a dormir con la panza estrujada de hambre…

Ambos números bien podrían pertenecer a localidades y hasta provincias enteras de Argentina

Adultos que nos hacen pensar en los jubilados a quienes les otorgaron un miserable aumento del 15% para septiembre cuando la inflación informada hoy, solo de Julio, es del 7.4%.

En un mes solo, el 50% de ese aumento se esfumo antes de siquiera cobrarlo.

Está muy claro que desde hace mucho los niños y los ancianos no son la prioridad para un gobierno peronista.

Acaso estamos ante la mayor prueba de que no hay subsidio o plan que realmente cumpla la función de paliar la pobreza y sí han contribuido a destrozar la matriz trabajadora (con cosechas que no se levantan por falta de mano de obra, lo mismo en el rubro de la construcción e industrias que no llegan a completar sus planteles por falta operarios que puedan interpretar el simple texto de un diario, o seguir instrucciones, o simplemente cumplir un horario, etc).

Este gobierno y los anteriores de su mismo signo político, solo han construido un imperio de la perpetuidad en los cargos públicos fomentando el clientelismo político arrastrando a cada vez mayor cantidad de compatriotas a una cada vez mayor miseria cuyos pilares son voluntades y pensamientos llenos de resignación.

La violencia cada vez mayor de la que somos testigos a diario, estudiantes que cada vez aprenden menos en calidad y cantidad de contenidos, el hambre, la pérdida de valores sociales básicos para convivir, las mafias narcos sometiendo a ciudades enteras como Rosario, la falta de salud pública de calidad etc., son hechos innegables potenciados por este gobierno en todos sus niveles. Solo basta recordar que el sello electoral ganador desde sus máximos candidatos hasta los de esta ciudad es el mismo…FRENTE DE TODOS

Es el partido que se jactó siempre de defender a los trabajadores y hoy, no sólo destruyó a esa clase, sino que encima la castiga ahogándola con impuestos y con ajustes tarifarios para pagar el déficit generado por los gastos de hacer demagogia política, y no por resolver las cuestiones estructurales. Que se jactan de «proteger» a los más vulnerables cuando generaron un sistema perverso que los entrampa, los reproduce y los vuelve eternos dependientes del Estado para lograr un voto cautivo masivo y, así, perpetuarse en el poder

Gobierno que venía a “llenar heladeras” y solo está logrando vaciar a este país de un futuro digno.

Donde todos los niños se alimenten decentemente y los jóvenes, que tienen algún medio para hacerlo, no se agolpen en las puertas de Ezeiza para irse de Argentina convencidos a su corta edad, de que no tenemos solución.