Vuelve la Ronda de Negocios a Mercedes después de once años

La Cámara Económica Mercedina (CEM) fue el escenario de una importante conferencia de prensa donde se anunció la realización de la Ronda de Negocios que regresará a la ciudad el próximo 20 de noviembre, tras once años de ausencia.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la CEM, el Municipio de Mercedes y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), busca generar un espacio de intercambio y crecimiento para el sector productivo y de servicios local y regional.

El presidente de la Cámara Económica, Federico Sirch, expresó su satisfacción por el lanzamiento: «Es una gran alegría poder concretar esta Ronda de Negocios, un proyecto que surgió de la necesidad expresada por los propios empresarios en el marco del Día de la Industria». Sirch destacó la relevancia de la colaboración interinstitucional para concretar la actividad.

A su lado, Ariel Pietrucha, gerente de la CEM, detalló el rápido avance en la organización y resaltó la adhesión de la Sociedad Rural local al evento. La convocatoria es multisectorial y se extiende a empresarios y comerciantes de los corredores de las Rutas 5, 7 y 41.

«Es fundamental que se inscriban a la brevedad», enfatizó Pietrucha, informando que el plazo de inscripción cierra el 10 de noviembre. Posteriormente, los inscriptos recibirán un correo electrónico con el listado de empresas participantes para que puedan seleccionar con quiénes desean concretar entrevistas de negocios, buscando oportunidades tanto para la compra de insumos como para la venta de productos y servicios.

El evento se desarrollará en un amplio horario, de 8:30 a 18:00 horas, aunque Pietrucha aclaró que la duración «dependerá de la cantidad de reuniones pactadas». Además de las mesas de negocios, el predio contará con un espacio para stands y sponsoreos, para lo cual los interesados deben comunicarse con la CEM.

Las consultas por la ronda han sido numerosas, y la organización ya cuenta con alrededor de treinta empresas anotadas. Para formalizar la participación, los interesados deben comunicarse con el área de Producción o la Cámara Económica para inscribirse, con un costo de $30.000.

La conferencia contó con la presencia y respaldo del intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, quien valoró positivamente la movida en un marco «de crisis económica», y del funcionario de Economía, el doctor David Valerga, reforzando el compromiso de las autoridades con la reactivación económica y el encuentro empresarial.

El encuentro está programado para el jueves 20 de noviembre a las 8:30 horas.

La Ronda de Negocios busca crear un entorno profesional y dinámico para generar nuevas oportunidades comerciales.

Fecha y Hora: 20 de noviembre – 08:30 hs.

Lugar: Predio de la Sociedad Rural, RN5 Km 100 – Mercedes, Bs. As..

Inscripción: Se encuentra abierta y es exclusiva a través de un formulario online.

Plazo: La inscripción estará abierta hasta el 10 de noviembre.