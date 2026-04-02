Se renovó el Consejo Directivo de los Bomberos Voluntarios de Mercedes

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Mercedes llevó adelante, el pasado viernes 27 de marzo, su Asamblea Ordinaria Anual, instancia en la que se realizó la renovación de autoridades del Consejo Directivo de la institución. El encuentro reunió a integrantes, colaboradores y socios, quienes participaron de la elección y configuración del nuevo cuerpo directivo.
Desde la entidad destacaron que la nueva Comisión continuará trabajando “de manera comprometida y voluntaria por el crecimiento de nuestra institución y el servicio a la comunidad”, manteniendo así la línea de labor solidaria que caracteriza al cuartel.
Nuevo Consejo Directivo:
Presidente: Sirch Jonathan Agustín
Vicepresidente: Colicigno Jorge Alberto
Secretario General: Botta Juan Facundo
Secretario de Actas: Antonena Guillermo Rubén
Secretario de Finanzas: Gammacurta Ignacio
Secretario de Recaudación: Colombo Miguel Ángel
Consejeros Titulares:
Salvetti Ángel Hernán
Montero Ezequiel
Cirulli Fernando Ezequiel
Casanova Julio
Revisores de Cuentas Titulares:
Urpianello Uncal Tomás H.
Almada Juan Cruz
Jaime María Isabel
Consejeros Suplentes:
Riccillo Enzo
Lambiase Ángel Horacio
Dematey Andrea Fabiana
Richeze Miguel Ángel
Ravassa Adalberto Oscar
Navarro Mario
Revisores de Cuentas Suplentes:
Libares Ezequiel Emiliano
Sosa Juan Pablo Gabriel
Desde Bomberos Voluntarios agradecieron a cada integrante por asumir esta responsabilidad y por destinar su tiempo y esfuerzo al servicio comunitario. También remarcaron la importancia del compromiso institucional para fortalecer el trabajo diario del cuerpo activo y continuar brindando respuestas eficientes ante emergencias.