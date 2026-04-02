Se renovó el Consejo Directivo de los Bomberos Voluntarios de Mercedes

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Mercedes llevó adelante, el pasado viernes 27 de marzo, su Asamblea Ordinaria Anual, instancia en la que se realizó la renovación de autoridades del Consejo Directivo de la institución. El encuentro reunió a integrantes, colaboradores y socios, quienes participaron de la elección y configuración del nuevo cuerpo directivo.

Desde la entidad destacaron que la nueva Comisión continuará trabajando “de manera comprometida y voluntaria por el crecimiento de nuestra institución y el servicio a la comunidad”, manteniendo así la línea de labor solidaria que caracteriza al cuartel.

Nuevo Consejo Directivo:

Presidente: Sirch Jonathan Agustín

Vicepresidente: Colicigno Jorge Alberto

Secretario General: Botta Juan Facundo

Secretario de Actas: Antonena Guillermo Rubén

Secretario de Finanzas: Gammacurta Ignacio

Secretario de Recaudación: Colombo Miguel Ángel

Consejeros Titulares:

Salvetti Ángel Hernán

Montero Ezequiel

Cirulli Fernando Ezequiel

Casanova Julio

Revisores de Cuentas Titulares:

Urpianello Uncal Tomás H.

Almada Juan Cruz

Jaime María Isabel

Consejeros Suplentes:

Riccillo Enzo

Lambiase Ángel Horacio

Dematey Andrea Fabiana

Richeze Miguel Ángel

Ravassa Adalberto Oscar

Navarro Mario

Revisores de Cuentas Suplentes:

Libares Ezequiel Emiliano

Sosa Juan Pablo Gabriel

Desde Bomberos Voluntarios agradecieron a cada integrante por asumir esta responsabilidad y por destinar su tiempo y esfuerzo al servicio comunitario. También remarcaron la importancia del compromiso institucional para fortalecer el trabajo diario del cuerpo activo y continuar brindando respuestas eficientes ante emergencias.