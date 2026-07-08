Violencia escolar: PBA prepara medidas en respaldo de los docentes

EDUCACIÓN

La directora general de Cultura y Educación provincial, Flavia Terigi, adelantó que el Gobierno implementará nuevas herramientas para acompañar a docentes, directivos y auxiliares que sean víctimas de agresiones.

Entre ellas, entra en función el respaldo institucional en las denuncias y la intervención de la Fiscalía de Estado ante causas penales.

La funcionaria explicó que la preocupación por la violencia en los establecimientos educativos pasó a ocupar un lugar central en las conversaciones con los sindicatos, a partir del incremento de episodios protagonizados tanto por estudiantes como, especialmente, por familiares de alumnos.

“Desde el Gobierno de la provincia y en particular desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos fuertemente los actos de violencia contra cualquier integrante de la comunidad escolar”, sostuvo Terigi. También, remarcó que hoy preocupa particularmente “la violencia ejercida por integrantes de las familias” contra trabajadores de las escuelas.

Terigi confirmó que la Dirección General de Cultura y Educación promoverá que inspectores e inspectoras acompañen a las víctimas al momento de realizar las denuncias o las impulsen cuando las autoridades escolares no puedan hacerlo.

“La Fiscalía se presentará como parte interesada y nosotros vamos a trabajar para remitir inmediatamente toda la información necesaria”, explicó la funcionaria.