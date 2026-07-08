Retiraron la cámara de fotomultas de Jáuregui

SOCIEDAD

El intendente de Luján, Leonardo Boto, confirmó que el dispositivo de control de velocidad instalado sobre la avenida 25 de Mayo en Jáuregui ya fue retirado.

Tras ello, el intendente Boto, reconoció que “estaba funcionando mal” y generó una cantidad poco común de infracciones.

En declaraciones radiales, Boto expresó: “A partir de lo que comentó la prensa y de reclamos de vecinos, nos pusimos a estudiar el tema. Hay una cámara que tenía problemas y que generó un montón de infracciones atípicas”.

“Le pido calma a la gente, la semana que viene va a haber una respuesta formal del gobierno municipal con la PBA. Espero que encaminemos el tema como corresponde a una cámara que claramente estaba funcionando mal”, agregó.

El dispositivo, instalado este año, forma parte del sistema de lectura de patentes del distrito, pero también registra la velocidad de los vehículos.

El límite permitido al atravesar el pórtico es de 40 km/h, y en muchos casos, la mayoría de los afectados desconocía la existencia del control, además se cuestionaba la señalización por no cumplir con las reglamentaciones vigentes.

El Municipio de Luján informó que los afectados pueden acercarse al Juzgado Municipal de Faltas (San Martín 2050, de lunes a viernes de 7:15 a 13:00 hs.), donde se les entrega una constancia con los pasos para iniciar el reclamo administrativo correspondiente.

El Municipio difundió está en contacto con el Juez de Faltas y la PBA para brindar una solución definitiva a los afectados.