Falleció Esteban Buzzalino, subsecretario de Gobierno Municipal

SOCIEDAD

A través de un comunicado oficial con fecha del 7 de julio, desde la Municipalidad de Mercedes expresaron su “inmenso dolor” e informan el fallecimiento de Buzzalino el día lunes.

Además, lo recordaron como un “Abogado, amigo y compañero, comprometido de manera incansable con la gestión y con el futuro de nuestra ciudad. Lo recordaremos siempre por su entrega en cada una de las tareas que le tocó desempeñar”.

Además, enviaron palabras de aliento hacia el círculo íntimo de Buzzalino: “Acompañamos a su familia, a su compañera y a todos aquellos que hoy comparten el dolor por esta terrible pérdida. Hasta siempre, Buzza”, cerraron.

Suspensión: Desde el Municipio de Suipacha, en una resolución conjunta con la comunidad parroquial y la organización “Palotinos x la Memoria, la Verdad y la Justicia” anunciaron la suspensión total de las actividades que estaban previstas para hoy miércoles 8 de julio en el marco de la conmemoración por los 50 años de la Masacre de San Patricio.