PBA financiará una red regional de investigación liderada por la UNLU

INVESTIGACIÓN

La Universidad Nacional de Luján (UNLu) será el “Nodo Administrador” de una de las siete redes federales de investigación seleccionadas y financiadas por la PBA.

El proyecto está enfocado en el eje del “Cambio climático y ambiente”, que además tiene el objetivo de desarrollar un modelo de gestión socioambiental para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en cuencas fluviales clave de la región.

El programa está coordinado por Juan Carlos Fernicola, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLu, y tiene un impacto directo en el corredor noreste bonaerense, abarcando de forma específica las problemáticas de las cuencas de los ríos Luján y Reconquista, y el bajo Delta del Paraná.

La UNLu articulará esfuerzos con académicos de las universidades nacionales de Pilar, Moreno y del Delta, sumando también a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

La convocatoria fue impulsada de manera conjunta por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Ministerio de Gobierno bonaerense. En total, se seleccionaron siete proyectos estratégicos que involucran a 25 universidades distribuidas en 12 provincias argentinas.

El proceso de selección fue riguroso y tuvo de dos etapas. De las 19 postulaciones originales, un jurado preseleccionó 11 proyectos (que recibieron fondos semilla para perfeccionar sus propuestas) hasta llegar a los 7 ganadores definitivos.

La inversión total destinada por la Provincia asciende a 313 millones de pesos, según difundieron.