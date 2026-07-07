Se inauguró el empedrado en acceso a San Jacinto y Escuela 33

OBRAS

El Municipio de Mercedes finalizó la obra de transformación integral y empedrado del camino rural de acceso a la localidad de San Jacinto y a la Escuela Primaria N° 33.

El intendente, Juan Ignacio Ustarroz recibió la visita del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, con quien recorrió los puntos estratégicos de la obra vial junto a delegaciones docentes, consejeros escolares y familias rurales.

La ejecución refleja una respuesta estructural a un reclamo histórico de conectividad y seguridad vial. El proyecto combinó el financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con la capacidad operativa de las cuadrillas de la Subsecretaría de Servicios Públicos locales, a cargo de Luis Ponce.

En el despliegue logístico se realizaron tareas de levantamiento general del nivel del terreno, además se colocaron y compactaron de más de 125 camiones de tosca y junto al empedrado estabilizador superficial.

La recorrida tuvo la presencia de: el inspector distrital, Cristian Ponce; la presidenta del Consejo Escolar, Magui Oliva; el secretario de Educación, José Luis Pisano; el consejero Guido Ortubia; y Yésica Leguizamón, máxima responsable institucional del establecimiento educativo rural beneficiado.

Debido al nuevo empedrado colocado, las autoridades garantizaron que se consolide el esquema de presencialidad total en la Escuela N° 33, eliminando el aislamiento temporal provocado por el barro en épocas de lluvias intensas.

Respecto a este eje, el intendente Juan Ignacio Ustarroz ratificó el rumbo político de los frentes de obra en el partido: “Nosotros, donde hay escuelas en las zonas rurales, siempre damos esa prioridad. Tenemos 1400 kilómetros de caminos rurales, pero nuestro criterio clave es la accesibilidad a la escuela”.

Luis Ponce, subsecretario de Servicios Públicos, brindó detalles del proceso de diálogo entablado con el sector privado de la zona para preservar la durabilidad de la traza: “Se hizo un trabajo a conciencia. Nos pusimos en contacto con la estancia San Jacinto, quienes también están contentos y se comprometieron a cuidar el camino para circular por abajo para sacar la leche, porque tienen tambo. Esto sirve para la producción y el día a día”.

“Muchas veces se hace esa división de cuánto es la inversión versus cuántos son los habitantes y, en esa planilla de Excel, las comunidades del interior suelen quedar postergadas. Nosotros tenemos una mirada sustancialmente diferente. Así sea un solo estudiante que necesite la escuela, la escuela tiene que estar”, enfatizó el ministro provincial Rodríguez.

Finalmente, el intendente Ustarroz agradeció el respaldo continuo del Ministerio de Desarrollo Agrario y ponderó el valor de la transparencia institucional: “Agradecerte a vos, Javier. En todos estos años, con él la palabra empeñada se cumple: el ‘sí’ siempre fue ‘sí’. Hay menos recursos por la cuestión económica y hay que optimizarlos al máximo, por eso destacamos este compromiso conjunto para cumplirle a los vecinos”, concluyó.

El plan de obras se ejecutó bajo la premisa de priorizar el arraigo y la educación rural, garantizando la conectividad del paraje e instituciones linderas así se trate de un solo estudiante que lo requiera.