Villa Juanita celebró su 3° aniversario

ANIVERSARIO

El Centro de Día para Adultos Mayores Villa Juanita celebró tres años de funcionamiento, consolidándose como un espacio socioterapéutico fundamental para el cuidado, la integración y la contención de los adultos mayores en Mercedes.

Entre risas, testimonios emotivos y el acompañamiento del equipo de trabajo, las familias y las autoridades locales, el espacio conmemoró este nuevo hito de un proyecto que nació del sueño de una vecina.

Ubicado en el predio de calle 45, entre 28 y 30, el centro existe gracias a la donación de Juanita Amamorfini, una vecina mercedina de más de 90 años que residía en el Hogar Villa Abrille. Su deseo expreso de donar la propiedad para crear un espacio dedicado a la comunidad de adultos mayores se transformó en un compromiso asumido por el municipio. «Por la confianza que me da la municipalidad, quiero que ese sea el destino», había expresado Juanita al iniciar la transferencia del inmueble, haciendo realidad una obra que hoy transforma cotidianamente la vida de decenas de familias.

El intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, valoró el crecimiento del centro y remarcó: «Es un gran orgullo para nuestra municipalidad y toda la comunidad este dispositivo de cuidado, integración y desarrollo. Acá, con mucho amor, dedicación y compromiso, un ejemplar equipo de trabajo efectúa todos los días tareas de cuidado para las y los adultos mayores.»

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada estuvo a cargo de Reyna Isabel Bolañez, una de las primeras integrantes de Villa Juanita. Reyna leyó un texto colectivo construido a partir de un proyecto con la terapista ocupacional, Lucía, y coordinado junto al resto de sus compañeros.

La coordinadora de Villa Juanita, Noelia Gollo, destacó que la institución forma parte de un plan gerontológico municipal pensado para responder a necesidades concretas con un enfoque profesional y humano.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. Néstor Pisapia, subrayó la importancia de estos dispositivos frente al cambio demográfico en la ciudad.

«Hoy la población mayor de 60 años en Mercedes supera el 18%. Esto implica una estructura y una mirada prioritaria hacia este sector. Nos genera un orgullo enorme ver cómo ha crecido este espacio en tres años gracias al esfuerzo y el cuerpo que le ponen las y los trabajadores. En la función pública lo importante es lo que queda para la comunidad, y Villa Juanita es un claro ejemplo de ello”, dijo Pisapia.

Con la satisfacción del trabajo realizado y el acompañamiento a las y los vecinos, el Centro de Día Villa Juanita renovó su compromiso de seguir multiplicando sonrisas, garantizando derechos y tejiendo redes de contención para las personas mayores de la ciudad.