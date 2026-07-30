Se viene la 2° edición del «Mercado Alfajor» con más de 20 expositores en la Plaza San Martín

SOCIEDAD

Tras el gran éxito de su primera realización el año pasado, el próximo sábado 1 de agosto regresa el encuentro gastronómico.

Este encuentro, reúne a los principales productores artesanales de alfajores del partido, con opciones variadas y propuestas sin TACC. Actuará en vivo “Pelambre y Los Wally Ska”.

“Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de esta propuesta que, como siempre nos impulsa nuestro intendente Juani Ustarroz, busca generar puntos de encuentro para nuestros vecinos y vecinas, impulsando el trabajo y emprendedores locales” manifestó Francisco Dinova, director de turismo.

La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, en la céntrica Plaza San Martín, en el horario de 10:00 a 18:00 hs, con entrada libre y gratuita.

Luego del excelente marco de público que acompañó la primera edición realizada el año pasado, esta segunda entrega renueva su propuesta con la participación de más de 20 elaboradores de la ciudad.

Los asistentes podrán degustar y adquirir creaciones artesanales de marcas como Dulce Lolita, Pecanes Mercedinos, Alfajores Tass, Eribel Alfajores, La Cuki, Chunestre, Dolce Mio – Dolce Choc, Don Agustín, Dulce Canela, Secretos del Sol, Mirtha Bazán Pastelería, Silvestre DDL, Isabel Delicia, Bon Apetit, Dulces Delicias, La Vieja Granja, Chispa de Dulzura, Antojarte y Alfajores Tusty, entre otras.

Las propuestas van desde las recetas tradicionales de dulce de leche hasta especialidades de autor con frutos secos, cacao y rellenos originales. Asimismo, la feria contará con un sector destinado a productos Sin Gluten (Apto Celíacos).

Además, habrá música y banda en vivo para pasar un lindo momento en familia y con amigos.