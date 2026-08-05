El Municipio sigue apoyando a los clubes: entregaron bancos de suplentes estructurales

DEPORTES

Los trabajos se realizan íntegramente en los talleres municipales y forman parte de una política integral de fortalecimiento a las instituciones deportivas, promoviendo el desarrollo infantil y juvenil a través de la mejora de la infraestructura local.

Son construidos con mano de obra local en los tallres de Servicios Públicos. En el marco de un plan constante de apoyo y equipamiento a las entidades comunitarias, la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes avanza con la confección y entrega de bancos de suplentes con estructura techada y materiales de alta calidad, destinados a los clubes sociales y deportivos de la ciudad.

Estas labores, desarrolladas de forma integral por los trabajadores del personal municipal en los talleres locales, representan un aporte moderno y de gran valor funcional para la infraestructura deportiva mercedina. La iniciativa busca garantizar que cientos de niños, niñas y jóvenes que practican disciplinas en las instituciones locales cuenten con mejores condiciones de comodidad y seguridad durante sus entrenamientos y competencias.

Al respecto, el subsecretario de Servicios Públicos, Luís Ponce, destacó el alcance de las entregas recientes y adelantó la continuidad de los trabajos en más instituciones: «Entregamos un juego al Club Carteros, un juego al Club Unión y un juego al Club Quilmes. El lunes estamos entregando otro juego al Club Defensores, y ya habíamos hecho en el Club Estudiantes también. Son bancos de suplentes con techo y con los materiales estructurales, permiten seguir mejorando la calidad en lo que es la infraestructura de los clubes».

Además de los bancos de suplentes techados, el taller municipal diversificó la producción de equipamiento técnico para responder a las necesidades específicas de distintas disciplinas como el fútbol y el básquet: «Esto va al margen de lo que venimos haciendo, como las barreras para la práctica de tiro libre. Incluso ahora estamos fabricando carros para guardar pelotas de básquet y también los muñecos o barreras para que el básquet pueda entrenar», añadió Ponce.

El fortalecimiento de la infraestructura en los clubes de barrio es un eje clave para la contención social y la promoción del deporte infantil y juvenil. A través del trabajo articulado con los talleres municipales, el Municipio busca dotar a las comisiones directivas y cuerpos técnicos de herramientas modernas que eleven la calidad de los predios y beneficien de manera directa a los deportistas mercedinos.