Invitan a “Espacio Industria” para capacitar a PyMEs en IA y energías renovables

CAPACITACIÓN

En una iniciativa orientada a aportar al desarrollo productivo e industrial de la región, la Sociedad Rural Regional Mercedes invita a participar de la segunda edición de “Espacio Industria”.

La propuesta, es presentada como una forma de actualización, vínculo y fortalecimiento para Pymes, busca reunir a socios, productores, emprendedores y empresarios del distrito.

La jornada tendrá lugar el próximo miércoles 5 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en el SUM del Sector Industrial Planificado Mercedes, ubicado sobre la Ruta Provincial 41 (Km 232,5).

El evento, durará dos horas, tendrá dos ejes temáticos: la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial para la optimización de procesos a cargo de la firma Selenia, y la implementación de soluciones en Energías Renovables orientadas a la eficiencia energética presentadas por la empresa Energiu.

Junto con el bloque expositivo, se ofrecerá un espacio específico de networking ideado para promover el intercambio de experiencias, la generación de alianzas comerciales y la consolidación de la red empresarial local y regional.

La iniciativa es organizada por el Sector Industrial Planificado Mercedes, contando con la colaboración de la Sociedad Rural Regional Mercedes, la Cámara Económica Mercedina (CEM) y la Municipalidad de Mercedes, además del auspicio del Banco Galicia, Macla Eventos y Vitagraf.

La participación del encuentro será de carácter libre y gratuita, aunque debido a la disponibilidad limitada de cupos, los interesados deberán concretar su inscripción previa de manera digital.