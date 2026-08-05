PBA continúa su reclamo a Nación

POLÍTICA

En esta oportunidad, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco apuntó contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, por la falta de respuestas a los pedidos de la PBA.

Bianco durante su habitual conferencia en representación del Ejecutivo cuestionó que Santilli mantiene encuentros y contactos con otros gobernadores para negociar recursos a cambio de respaldo al Gobierno.

El funcionario bonaerense repasó las expresiones del Presidente, quien habló de “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”, y cuestionó si se trata de una “paranoia particular” o de un “desapego particular que tiene sobre la universidad”

En ese contexto, el funcionario de Kicillof vinculó esa definición con la falta de respuestas de Santilli a los reclamos bonaerenses. “Lamentablemente, también me debe considerar un terrorista, entonces no respondió ni las cartas ni las notas formales que le enviamos, ni el pedido de reunión, ni los WhatsApp”, apuntó.

Bianco cuestionó directamente el rol institucional que desempeña Santilli desde su llegada a la Jefatura de Gabinete. “No ejerce su función de jefe de Gabinete, al menos con la provincia de Buenos Aires no la ejerce”, expresó.

Según el ministro bonaerense, el contraste aparece en la relación que el Gobierno nacional mantiene con otras jurisdicciones. “Sabemos que anda recorriendo el país ofreciéndole recursos a las otras provincias a cambio de conseguir votos en proyectos específicos de interés del Gobierno nacional”, finalizó.