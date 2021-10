Veteranos de Malvinas ya tienen su Centro  

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO

El intendente Ustarroz participó del acto de inauguración del “Centro Guerra de Malvinas” llevado adelante por los Veteranos mercedinos quienes pensaron y ejecutaron este espacio.

En ese marco, el intendente Juan Ustarroz hizo un reconocimiento “a los familiares de quienes no volvieron de las islas’ y agradeció a los Héroes de Malvinas, “la lucha, ser memoria sufriente de un acontecimiento tan doloroso para nuestro país”.

Según el jefe comunal, este espacio “es para la memoria, para recordar. Sin lugar a dudas Malvinas representa un profundo dolor para todo nuestro pueblo, un acto de atropello por parte de un país poderoso” y agregó “estos ex combatientes mantienen viva la llama de la memoria de los caídos, pero también de nuestra soberanía, nuestra bandera, nuestro ideal de patria y la lucha”.

Y remarcó que “esta casa la hizo el pueblo de Mercedes, en claro reconocimiento a los combatientes” y destacó que “sabemos y somos conscientes que lo que buscamos a través de esta construcción es abrazarlos, alojarlos, darles el lugar que se merecen y acompañarlos en la construcción de la memoria, la reconstrucción de la historia, pero por sobre todas las cosas en la proyección del futuro”.

Por su parte, Sergio Cestari, un ex combatiente sostuvo que “esto es algo muy emotivo, estamos muy contentos y orgullosos con esta inauguración. Y, por otro lado, tenemos sensaciones encontradas, porque más allá de la felicidad que nos provoca, también nos causa un poco de tristeza, por aquellos muchachos que no regresaron, los que murieron pos guerra, como así también por los familiares y amigos que hoy no están”.