La AFA celebró el día de la Independencia

Cada 9 de Julio nos invita a mirar hacia nuestra historia para recordar que la independencia no fue la obra de un solo hombre, sino el resultado del compromiso, la convicción y la unión de un pueblo que decidió caminar en una misma dirección.

Hoy, casi dos siglos después, ese mensaje conserva una vigencia absoluta.

En el Tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, convocó a los argentinos a reconstruir la Patria desde la unidad, dejando atrás «el individualismo, la competencia feroz por el protagonismo, el internismo y la mezquindad», y llamó a no caer en la indiferencia frente al dolor de quienes más sufren. También alertó sobre los peligros de la intolerancia, la descalificación, la discriminación y de quienes buscan dividirnos para arrebatarnos la esperanza de salir adelante juntos.

Ese mensaje encuentra un espejo perfecto en el deporte que más nos representa.

La Selección Argentina demuestra, dentro y fuera de la cancha, que los grandes objetivos solo se alcanzan cuando el equipo está por encima de cualquier individualidad. Detrás de cada triunfo hay solidaridad, compromiso, confianza y un grupo que entiende que el éxito colectivo siempre vale más que cualquier logro personal.

No es casualidad. Ese camino comenzó a consolidarse en 2018, cuando el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, tomó la decisión de apostar por un proyecto integral, basado en la planificación, la estabilidad y la confianza en un cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Aquella visión, sostenida con convicción a lo largo del tiempo, permitió construir una identidad que hoy es admirada en todo el mundo.

La Copa América, la Finalissima, la Copa del Mundo y el presente de una Selección protagonista son la consecuencia de una idea que siempre priorizó el trabajo conjunto por encima de los nombres propios.

Por eso también cobran un significado especial las palabras que el propio García Cuerva recordó al citar a Lionel Messi: «Los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos».

No es solamente una frase. Es una verdad que la Selección Argentina convirtió en ejemplo. Un grupo que nunca dejó de creer, que aprendió de las derrotas, que encontró en la unidad su mayor fortaleza y que hoy representa los mejores valores del deporte argentino.

En este 9 de Julio, la Asociación del Fútbol Argentino renueva su compromiso con esos principios que identifican a nuestra historia: el trabajo, la solidaridad, el respeto y la construcción colectiva.

Porque la Independencia también se honra todos los días, entendiendo que el camino siempre será más fuerte cuando se recorre juntos.