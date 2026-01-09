Verano de encuentro, la propuesta de la municipalidad para disfrutar

Con el objetivo de disfrutar en familia de las vacaciones de verano y “encontrarnos sin pantallas” la municipalidad impulsa distintas actividades, ponderando el espacio verde, público y compartido. “

Apertura

Jimena Rivas, directora de cultura, comentó que “en el marco de la celebración y la llegada de los Reyes Magos acá en Estación Juego, damos apertura de las actividades que se van a desarrollar desde la Municipalidad de Mercedes, en conjunto con diferentes instituciones, comisiones, sociedades de fomento y agrupaciones de nuestra ciudad, para generar espacios de compartir en familia, como son los veranos en las plazas, el paseo trocha, actividades deportivas, bicicleta nocturna y también nuestros carnavales tan queridos que forman parte de nuestra identidad y que van a vestir en el mes de febrero” contó.

Remarcó que “en tiempos tan difíciles es tan importante que el arte, la cultura y el deporte nos abrace y nos pueda encontrar como comunidad”.

El intendente Juan I. Ustarroz, por su parte, contó que “ya iniciamos las piletas, arrancaron actividades deportivas, educativas, en la naturaleza, pasaron los Reyes Magos con una enorme participación en Estación Juego y hay un amplio abanico de propuestas para encontrarnos, disfrutar, pasarla bien, sin pantallas, sin teléfonos móviles, con más socialización” narró el jefe comunal.

También agradeció “a las y los trabajadores municipales por el constante compromiso, a cada institución y siempre a quienes se suman a las diferentes propuestas, dando viva a la ciudad”.

Propuestas

Hay piletas, deporte, música, peatonal, ciencia, donde se ofrece a las familias la posibilidad de realizar actividades libres, públicas y gratuitas, aprovechando los distintos espacios verdes y comunitarios de la ciudad.

Para seguir las iniciativas se invita a visitar las redes sociales oficiales de la Municipalidad y la Dirección de Cultura, donde se va informando constantemente qué hay para disfrutar: @munimercedes en todas las paltaformas.