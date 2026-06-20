La Nueva Cruz Azul incorporó tecnología de avanzada y abrió el debate sobre la atención de pacientes sin cobertura

Avance prestacional

La Clínica Nueva Cruz Azul presentó oficialmente una nueva etapa de crecimiento institucional con la incorporación de equipamiento de alta complejidad destinado a fortalecer la atención sanitaria en Mercedes y la región.

El acto contó con la presencia del intendente Juan Ignacio Ustarroz, autoridades de la región sanitaria, representantes de PAMI y directivos de la entidad.

La principal novedad fue la puesta en marcha de una segunda sala de Hemodinamia, que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, además de reducir derivaciones y tiempos de espera. También se anunció la próxima entrada en funcionamiento de un moderno resonador nuclear abierto, que ampliará las posibilidades diagnósticas del centro médico.

Más allá de los avances tecnológicos, uno de los temas centrales de la jornada fue la necesidad de garantizar el acceso a estas prestaciones para personas que no cuentan con obra social o cobertura médica.

El doctor Julio Jorge Bluguermann, referente de Cardio Web, recordó los inicios del servicio con el primer cateterismo realizado en 2007 y destacó el crecimiento sostenido de la institución. Al mismo tiempo, advirtió sobre la creciente cantidad de pacientes sin cobertura y planteó la necesidad de generar mecanismos que permitan brindar respuestas oportunas a ese sector de la población.

En la misma línea, Sergio Branderburgo consideró que existe la posibilidad de avanzar en acuerdos que permitan atender urgencias cardiovasculares de quienes hoy encuentran dificultades para acceder a tratamientos especializados.

Desde la clínica señalaron que ya se encuentran analizando alternativas junto a organismos provinciales para ampliar la cobertura de estas prestaciones. La intención es evitar que cuestiones económicas o administrativas demoren intervenciones que muchas veces resultan decisivas para preservar la vida de los pacientes.

Por su parte, el intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó la importancia de la inversión realizada y afirmó que cada incorporación tecnológica fortalece el sistema de salud local y beneficia tanto a los vecinos de Mercedes como a los habitantes de localidades cercanas.

La inauguración dejó en evidencia el crecimiento de la capacidad sanitaria regional, pero también instaló un desafío compartido entre el sector público y privado: encontrar herramientas que permitan que la medicina de alta complejidad esté al alcance de toda la comunidad.