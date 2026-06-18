Rock en el Galpón volvió a vibrar en La Trocha

CULTURA

El ciclo “Música por la Identidad” sumó una nueva fecha con destacadas presentaciones de Inti, Black Cachivache y La Desgracia de la Tola.

Además, el comedor comunitario Negrito Manuel de Agote estuvo a cargo de la cantina para recaudar fondos destinados a fortalecer su labor social.

Jimena Rivas, directora de cultura, agradeció una vez más a las bandas, a quienes participaron solidariamente y especialmente al público presente que sigue apoyando los ciclos de nuestra ciudad.

La noche del viernes volvió a demostrar la consolidación de “Rock en el Galpón” como uno de los ciclos culturales más esperados y consolidados de la ciudad. En el marco de “Música por la Identidad”, el espacio de La Trocha recibió a músicos y público en una nueva jornada que combinó arte, encuentro comunitario y solidaridad.

En esta oportunidad, el comedor comunitario “Negrito Manuel” de Agote fue la institución invitada para gestionar la cantina y recaudar fondos. El espacio, integrante de la Red de Comedores de la ciudad de Mercedes y encabezado por Liliana Arrieta, trabaja diariamente para acompañar a numerosas familias y busca continuar mejorando sus condiciones edilicias para fortalecer una tarea social que no se detiene.

La apertura estuvo a cargo de Inti, quien presentó una propuesta diferente y personal. Con guitarra, micrófono y pistas especialmente elaboradas. Además, mostró su proyecto ante el público y destacó la importancia de contar con escenarios como La Trocha para seguir creciendo como músico.

Luego llegó el turno de Black Cachivache, banda de rock duro que atraviesa un momento especial al celebrar sus diez años de trayectoria.

El cierre estuvo en manos de La Desgracia de la Tola, trío de rock-pop integrado por Juan Aguilera, Guido Viglioglia y Javi Araujo. Con el acompañamiento del público fiel que sigue cada fecha del ciclo, la banda brindó un show cargado de energía y canciones que encontraron rápida conexión con los presentes.

Con casi una década de historia, “Rock en el Galpón” se ha convertido en un clásico de la agenda cultural mercedina. El ciclo nació del trabajo conjunto entre la Dirección de Cultura y las propias bandas, que impulsaron la creación de un espacio permanente para difundir su arte y fortalecer la escena musical local.

El trabajo sostenido de la Dirección de Cultura impulsa propuestas para todos los géneros musicales, generando oportunidades para artistas de distintas expresiones y respondiendo a las necesidades de una comunidad cultural cada vez más diversa.