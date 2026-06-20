Kicillof inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil

BENITO JUÁREZ

Además, el Gobernador puso en funcionamiento la ampliación del Centro Regional Universitario y recorrió los avances de obra en el Hospital Municipal “Eva Perón”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Benito Juárez. Además, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente local, Julio Marini, inauguró la obra de ampliación del Centro Regional Universitario.

En ese marco, Kicillof destacó: “Estamos inaugurando un Centro de Desarrollo Infantil que fue interrumpido por un Gobierno nacional que solo sabe de planillas de Excel y cálculos matemáticos: seamos conscientes de que cada obra pública que paralizan significa quitarles recursos a los pibes para ponerlos al servicio del endeudamiento y la especulación financiera”. “Les piden sacrificios a nuestro pueblo, pero la realidad es que el supuesto superávit que dice tener Milei es el déficit de las familias, de los jubilados y de todo el interior bonaerense”, agregó.

“Hoy también celebramos la construcción de un centro universitario que va a permitir que más de 600 pibes y pibas puedan acceder a un título en su pueblo: se trata de una política fundamental de inclusión, igualdad de oportunidades y arraigo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Frente a la prédica del individualismo y el abandono de un Gobierno nacional que no se hace cargo de la educación y la salud pública, aquí en Benito Juárez demostramos que es necesario un Estado presente, solidario y que acompañe el esfuerzo de su pueblo”.

El nuevo CDI “Dora Noemí Alfonsí” -obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional y fue reactivada por la Provincia- cuenta con lactario, sala para niños de 2 y 3 años, tres patios, comedor y cocina. Las instalaciones permitirán complementar la asistencia de la Unidad de Desarrollo Infantil del distrito en materia de alimentación, acompañamiento y enseñanza. En ese marco, se firmó un convenio para implementar 16 nuevas becas de jardín maternal comunitario.

En tanto, la ampliación del Instituto del Sudoeste, donde funciona el Centro Regional Universitario, se llevó adelante con financiamiento del Programa Puentes y contempló la construcción de un nuevo aula magna, hall de acceso y depósito.

Por su parte, Marini sostuvo: “Inauguramos este espacio para las infancias, ampliamos el centro universitario, asfaltamos más de 300 cuadras y avanzamos con el saneamiento del basural a cielo abierto: mientras a nivel nacional tenemos una gestión totalmente ausente que paraliza obras, todo esto es consecuencia de un Gobierno provincial comprometido con mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrieron la obra de remodelación de la guardia del Hospital Municipal “Eva Perón”, que contempla un nuevo área de internación, dos habitaciones, la ampliación del shockroom y un espacio para el guardado de ambulancias. En tanto, las autoridades entregaron la habilitación y la ampliación de concurrentes al Centro de Día “Despertares”.

Por último, Kicillof remarcó: “Todos nosotros cuando juramos a la bandera prometimos dejar todo por nuestra Argentina, aunque lamentablemente parece que algunos dirigentes ya se olvidaron”. “No vamos a bajar los brazos: seguiremos trabajando todos los días para traer soluciones a los problemas reales de nuestro pueblo”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el diputado provincial Alejandro Acerbo; el director del Hospital Municipal “Eva Perón”, Juan Scumburdi; la directora del Centro Regional Universitario, Inés García; y la dirigenta Marisol Merquel.