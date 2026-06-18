Mastellone Hnos. entrega más de 250.000 vasos de leche

En el marco del Mes de la Leche, la compañía refuerza su compromiso con quienes más lo necesitan.

17 de junio de 2026 – En el marco del Día Mundial de la Leche, celebrado el 1° de junio,

Mastellone Hnos. entregará durante todo el mes donaciones de leche La Serenísima a comedores y merenderos beneficiarios de las organizaciones Bancos de Alimentos, Haciendo Camino y Pata Pila, tal como hizo el año pasado.

Esta entrega forma parte de una donación total de 50.000 litros de leche. Tal como ocurrió

en 2025, la compañía también entregó parte del total de esas donaciones a hospitales de

diferentes ciudades, tales como: General Rodríguez (Hospital Vicente López y Planes);

Mercedes (Hospital Blas Dubarry); Junín (Hospital Abraham Piñeyro); Salliqueló (Hospital

Municipal); Trenque Lauquen (Hospital Pedro Orellana); Canals, Córdoba (Hospital San

Juan de Dios); y Villa Mercedes, San Luis, puntualmente al hospital Policlínico Regional

Juan Domingo Perón. Todas estas ciudades, comunidades donde la empresa tiene

operaciones.

Esta acción se enmarca en las políticas de responsabilidad social de Mastellone Hnos., que

tienen como eje promover una alimentación saludable, accesible y con impacto positivo en

la comunidad.

La leche es uno de los alimentos más completos por la variedad y cantidad de nutrientes

que contiene. Es una forma rica y simple de aportarle al cuerpo nutrientes importantes para el bienestar y la salud en el contexto de una alimentación saludable, cumpliendo un rol clave en todas las etapas de la vida.

Mastellone Hnos. es una empresa nacional líder en la elaboración y comercialización de

productos lácteos. Con más de 95 años de trayectoria, trabaja día a día para ofrecer

productos innovadores y de la más alta calidad, adaptados a las necesidades de los

consumidores argentinos. Su labor constante contribuye al desarrollo del sector lácteo y al

crecimiento del país.