Vecinos destacan la importancia de la obra en barrio San Jorge

Significa una importante intervención en infraestructura para la ciudad.

En esta oportunidad, desde la Sociedad de Fomento, María Inés Zenga sostuvo que “Por fin llega esta obra, que no solo beneficia al barrio con la presión, sino también a la ciudad» acompañada de referentes barriales. También estuvo presente el intendente Juan Ignacio Ustarroz, Luis Ponce y Mariana San Martín.

La intervención contempla cerca de 700 metros de cañería de 1928 que el Municipio asumió con recursos propios ante el freno de la obra pública nacional.

Desde la Sociedad de Fomento del barrio San Jorge, su presidenta, María Inés Zenga, celebró el inicio de los trabajos tras décadas de gestiones: «Son más de 24 años de notas, reclamos e idas y vueltas. Por fin llega esta obra, que no solo beneficia al barrio con la presión, sino también a la ciudad y al medio ambiente al evitar el desperdicio de agua potable en momentos donde es un recurso tan crítico».

En la misma línea, Armando González, vecino de la zona, concluyó: «Ver tanta agua derramada era un dolor cotidiano que además nos dejaba sin presión en las casas. Reclamamos incansablemente y hoy vemos con enorme alegría que se está haciendo realidad».

Durante la recorrida el intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó el esfuerzo colectivo y la decisión de avanzar por administración propia frente a los contratiempos financieros:»En primer lugar quiero agradecer la paciente espera de los vecinos. Cuando uno arranca una gestión los servicios esenciales como el agua son centrales. En alguna oportunidad habíamos logrado financiamiento de Nación pero la licitación quedó desierta; hoy, con la compra de materiales por parte del Municipio, herramientas propias como la minicargadora recientemente adquirida y el trabajo de nuestras cuadrillas, podemos dar un principio de solución a un reclamo histórico».

Asimismo, Ustarroz valoró el rol activo de la comunidad organizada: «Las sociedades de fomento son articuladoras indispensables entre el barrio y el Municipio. Si los vecinos no hubiesen insistido con la fuerza que lo hicieron, tal vez esta obra no se hubiese priorizado».

El subsecretario de Servicios Públicos, Luís Ponce, detalló los aspectos técnicos de los trabajos: «Comenzamos una obra que los vecinos venían solicitando desde hace más de 25 años. Son casi 700 metros de recambio de un troncal del año 1928. Al estar conectado a tres bombas que impulsan el agua hacia el tanque central, la mejora no solo evitará las pérdidas continuas en barrio San Jorge, sino que optimizará el caudal y la presión para toda la comunidad de Mercedes».

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín, remarcó el contexto: «Se trataba de un proyecto planificado originalmente con fondos de Nación; sin embargo, frente a la paralización de la obra pública a nivel federal y la disolución de organismos clave, el Municipio tomó la decisión política de encararlo con presupuesto y trabajadores propios para dar respuesta a una necesidad imperiosa».

El proyecto abarca en esta etapa casi 700 metros de cañería troncal que conecta tres bombas de impulsión hacia el tanque central de agua corriente. Los ductos reemplazados databan de 1928 y presentaban un deterioro crítico que generaba reiteradas fisuras, derroche constante de agua potable y una pérdida sustancial de presión en los hogares de toda la zona.