Jornada positiva para Mercedes: cuatro medallas y más definiciones en camino

La delegación mercedina vivió otra jornada destacada al cosechar cuatro medallas.

Fueron dos de oro, una de plata y una de bronce. Además, se aseguraron dos podios en tenis que definirán su color en los próximos días.

Medallero del miércoles

Oro: Emilia Bartolomeo – Natación PCD (50 metros pecho).

Oro: Adolfo “Fito” Borda – Atletismo PCD (Lanzamiento de bala, marca de 9,74 m).

Plata: Equipo del CEF N° 40 – Gimnasia Artística Sub-18 mixta (Atilio Zapata, Laureano Aguilar, Bautista Álvarez Morán y Margarita Perreti).

Bronce: Carlos Barrionuevo – Atletismo PCD (Salto en largo, marca de 4,10 m).

En Tenis, categoría Sub-16: Juan Ramponi ganó su segundo partido (6-0 y 6-4) y aseguró medalla para la delegación. En la Sub-18: Aarón Cazenave venció en su segunda presentación por un doble 6-3, garantizando también un lugar en el podio.

Fútbol PCD: El CEF N° 40 goleó 4-0 a General Arenales y definió el pasaje a la próxima fase ante el municipio de La Costa.

La delegación cultural completó intensas jornadas de participación con un gran esfuerzo de sus representantes. La actividad continuará con importantes expectativas de medalla y premiación en distintas disciplinas artísticas y literarias: